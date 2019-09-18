Политика
Газета.RuГлава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко дал согласие на использование "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта в Донбассе.
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Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Здоровье
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Армия и оружие
Хуситы рассказали подробности атаки на саудовские нефтяные объекты
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вредят всему региону, что не входит в интересы как Ирана, так и других региональных государств.
РИА Новости 12:15
Происшествия
В Киеве угрожавшего взорвать мост мужчину задержал украинский спецназ
В Киеве задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост.
Пятый канал 13:22
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Футбол
Линделоф подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Защитник Виктор Линделоф продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».
Евро-футбол.ру 11:39
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Гаджеты
В России открылся предзаказ на новые iPhone
Rambler News Service 02:33
Шоу-бизнес
Дочь проболталась о беременности Кейт Миддлтон
Юная дочь Кейт Миддлтон – Шарлотта – случайно проболталась о беременности матери. Теперь поклонники вновь строят невероятные догадки.
Дни.ру 01:16
Происшествия
В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии
Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости 12:54
Здоровье
Систему фиксации инцидентов с хамством медиков создадут на Ставрополье
Глава региона заявил, что хамство врачей и персонала недопустимо, и поручил правительству разработать соответствующую систему контроля.
Своё ТВ 08:24
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Кино
В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»
Piter.tv 09:33
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Футбол
«Локомотив» вырвал ничью у «Байера» в Юношеской лиге УЕФА
"Локомотив" сыграл вничью с "Байером" в матче 1-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА (2:2).
Спорт-Экспресс 10:02
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Наука
Новый биореактор поглощает столько же углерода, сколько 4 000 квадратных метров леса
Создатели заявили, что он поглощает столько же углерода, сколько и 400 деревьев.
Хайтек 11:41
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Общество
Названы города России, откуда чаще всего уезжает молодежь
Молодые люди уезжают из достаточно крупных городов с хорошими возможностями для получения образования.
Суть событий вчера в 04:48
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
16 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H, взлетевший с авиабазы Андерсен на острове Гуам в западной части Тихого океана, совершил длительный полет вблизи границ России на Тихом океане.
Известия вчера в 13:35
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Армия и оружие
Подконтрольные США боевики срывают эвакуацию лагеря «Рукбан»
От американцев требовалось лишь приструнить подконтрольных боевиков, чтобы колонны автобусов смогли спокойно проехать к лагерю.
ТВ Центр 11:19
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56