Политика

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко дал согласие на использование "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта в Донбассе.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что еще 2 сентября согласился на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает
 «Европейская правда».
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