с чего всё началось

Глава МИД Украины Вадим Пристайко дал согласие на использование "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта в Донбассе.

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Происшествия Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.

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Армия и оружие Хуситы рассказали подробности атаки на саудовские нефтяные объекты Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии подчеркнул, что атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии вредят всему региону, что не входит в интересы как Ирана, так и других региональных государств.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Футбол Линделоф подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» Защитник Виктор Линделоф продлил контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

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Происшествия В Челябинской области один человек погиб после взрыва в общежитии Один человек погиб, еще четверо пострадали после взрыва предмета, похожего на гранату, в общежитии в среду в городе Златоуст Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

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Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

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