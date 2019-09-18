с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники встречи советников "нормандской четверки" 2 сентября договорились о "формуле Штайнмайера".

Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Политика В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Происшествия На территории нескольких детских садов Краснодара рухнули деревья Деревья и большие ветки упали на территории четырех детских садов и двух школ Краснодара, 18 сентября сообщает пресс-служба администрации города.

Фигурное катание Дина Аверина стала победительницей ЧМ в упражнениях с мячом Российская гимнастка Дина Аверина стала победительницей чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.

Гаджеты Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A Xiaomi на рынке телевизоров уже пару лет, сегодня компания анонсировала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A.

Политика В Киеве назвали условия подписания «формулы Штайнмайера» Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине, экс-президента Украины Леонида Кучмы, написала на своей странице в Facebook, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути "формулы Штайнмайера" относительно механизма введения особого статуса в отдельных районах Донбасса.

Армия и оружие Подконтрольные США боевики срывают эвакуацию лагеря «Рукбан» От американцев требовалось лишь приструнить подконтрольных боевиков, чтобы колонны автобусов смогли спокойно проехать к лагерю.

Общество Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.

Здоровье Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России Как пояснил специалист, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Здоровье Названы продукты, которые очень любит печень Печень не любит свежее молоко, а вот кисломолочные продукты действуют на нее благотворно.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Финансы Трамп раскритиковал главу ФРС США Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.

Политика Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.

Космос Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.

Экономика Грузоперевозки подорожают из-за «подшипниковой реформы» Резкий переход может спровоцировать остановку заводов, которые специализируются на производстве роликовых подшипников.

Политика Помпео признал провал Patriot после атаки дронов в Саудовской Аравии Госсекретарь Майк Помпео заявил, что саудовские системы ПВО, включая американские противоракетные комплексы Patriot, не сумели отразить атаку беспилотников на нефтяные месторождения Эр-Рияда.

Космос Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на «Протонах» "Работа по взаимодействию с потенциальными заказчиками и заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг ведется постоянно", - сказал Варочко в ответ на вопрос, заключаются ли еще контракты на запуск космических аппаратов на "Протоне".

Экономика «Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Политика Майк Пенс: войска США приведены в боевую готовность Пенс добавил, что Соединенные Штаты готовы защитить и себя, и своих союзников в районе Персидского залива.

Музыка Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев Музыкант Гарик Сукачёв сообщил, что бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев скончался.

Экономика Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.