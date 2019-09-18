Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники встречи советников "нормандской четверки" 2 сентября договорились о "формуле Штайнмайера".
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что еще 2 сентября согласился на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает
 «Европейская правда».
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