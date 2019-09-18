Министр пояснил, что "советники договорились о конкретном тексте" Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины, сообщает ТАСС.

Глава МИД Украины сообщил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»

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