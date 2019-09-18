Политика
Аргументы и ФактыГлава МИД Украины сообщил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
Министр пояснил, что "советники договорились о конкретном тексте" Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:18, Вашингтон
Наука
Мозг разрушает алкоголь даже после отказа от спиртного
Выяснилось, что после шести недель воздержания от алкоголя все еще наблюдались дегенеративные изменения в белом веществе мозга.
Соловей.Инфо вчера в 04:54
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу.
Известия 06:15
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Шоу-бизнес
Палату с Анастасией Заворотнюк взяли под круглосуточную охрану
Палату частной клиники, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану.
Суть событий 09:23
Здоровье
В Астрахани уволен главврач Александровской больницы
Как рассказал «МК в Астрахани» Алексей Васильев, Захаров написал заявление по собственному желанию после подведения итогов комиссии по работе Александровской больницы, в которой приняли участие ведущие эксперты различных направлений медицинской деятельности России.
Московский Комсомолец 12:36
Политика
Единороссы выдвинули Шапошникова на пост спикера Мосгордумы
Помимо Шапошникова, московское отделение партии власти рекомендовало кандидатуру депутата Инны Святенко на пост сенатора от Мосгордумы, и приняли решение создать фракцию Единая Россия в городском парламенте.
РБК 12:25
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Происшествия
Молния ударила футболистов прямо во время матча
На Ямайке спортсмены пострадали от молнии прямо на футбольном поле. Госпитализированы два футболиста.
ToDay News Ufa 14:48
Происшествия
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
RT на русском 12:44
Экономика
В Крыму хотят сделать доступным снятие наличных на кассах магазинов
Эксперт уточнил, что сроки старта проекта зависят от того, когда банки-участники эксперимента будут к нему готовы В Крыму планируют внедрить услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов, передают "Известия", ссылаясь на руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуту.
Аргументы и Факты - Крым 02:22
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Финансы
В центре внимания будет заседание ФРС
Сегодня, как указано выше, участникам рынка стоит обратить внимание на итоги заседания ФРС, а также на обновленные экономические прогнозы и пресс-конференцию главы регулятора Джерома Пауэлла.
Finam.Ru 03:10
Политика
Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Экономика
Путину объяснили главный риск инвестиций в России
По словам Белоусова, в России есть ниша посевного финансирования, то есть инвестиций с высоким риском в компании на ранних этапах развития.
Lenta.ru 13:57
Политика
Бориса Джонсона освистали в Люксембурге
Оскорбительные выкрики демонстрантов вынудили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказаться от брифинга в Люксембурге после переговоров с главой правительства этой страны Ксавье Беттелем.
REGNUM 05:22
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Гаджеты
В России открылся предзаказ на новые iPhone
Rambler News Service 02:33
Футбол
«Локомотив» начал матч с «Байером» в групповом этапе ЛЧ
В Германии начался матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом».
Нева Спорт 15:00
Кино
Вышел трейлер о черном альтер-эго Человека-паука
Видео представляет собой трейлер к вымышленному фильму о европейском супергерое и альтер-эго Человека-паука по имени Ночная Мартышка.
Культуромания 07:46
Политика
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Футбол
Жена Новосельцева считает, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
Жена футболиста Ивана Новосельцева, бывшая баскетболистка Катерина Кейру после очередного заседания по бракоразводному процессу сравнила сочинского защитника с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, заявив, что он гораздо хуже их.
News.ru 12:25
Происшествия
В общежитии под Челябинском произошел хлопок, похожий на гранату
В общежитии Златоуста под Челябинском сдетонировал похожий на гранату предмет.
Газета.Ru 12:59
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Армия и оружие
Для атаки на Саудовскую Аравию использовались украинские ракеты Х-55
Avia.pro вчера в 00:12