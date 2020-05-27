Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR заявил, что после установления контроля в Донбассе власти планируют устранить администрацию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Глава МИД Украины сообщил о намерении ликвидировать ЛНР и ДНР

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