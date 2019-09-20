Политика
Газета.RuГлава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.
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с чего всё началось
Переговоры по следующему обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой идут активно, сообщил глава МИДа Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ».Коммерсантъвчера в 20:00
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Глава МИДа Украины сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией
Коммерсантъвчера в 20:00
В МИД Украины рассказали о следующем обмене удерживаемыми лицами с РФ
Московский Комсомолецвчера в 16:54
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
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Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Политика
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RT на русском вчера в 17:11
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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
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Ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт назвал футболистов, с которыми готов был бы пробежать эстафету 4 Х 100 метров в одной команде, если бы предоставилась такая возможность.
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Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал редкое фото младшей дочери в честь ее 4-летия
Сегодня младшей наследнице шоумена исполнилось 4 года, и в честь важной даты Ургант обнародовал свежий снимок дочери в своем микроблоге в Instagram.
Вокруг ТВ 03:58
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МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.
Автоновости дня вчера в 08:18
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В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
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Lenta.ru 19 сентября в 07:39
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Шустер подаст в суд на Коломойского
Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
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Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
Афиша Daily вчера в 14:24
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил карьеру в 31 год
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон завершил профессиональную карьеру в 31 год.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
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В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе
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REGNUM вчера в 10:47
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Президент UFC: бой Нурмагомедова с Сен-Пьером может состояться
Красная весна вчера в 20:56
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19