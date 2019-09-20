Политика

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Украины сообщил о подготовке нового обмена заключенными с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Москва и Киев активно работают над очередным обменом заключенными.
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с чего всё началось
Переговоры по следующему обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой идут активно, сообщил глава МИДа Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ
».
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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