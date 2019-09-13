Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об оттепели в текущих отношениях Москвы и Киева. Об этом глава МИДа рассказал в эфире телеканала «Интер».

Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях между Москвой и Киевом

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