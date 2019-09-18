Политика

ИзвестияИзвестияГлава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что у Киева есть собственный план прекращения конфликта в Донбассе — так называемая «формула Зеленского».
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