Политика
ИзвестияГлава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что у Киева есть собственный план прекращения конфликта в Донбассе — так называемая «формула Зеленского».
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МИД Украины согласился предоставить Донбассу особый статус и готов к миротворцам
Экономика сегодня10:15
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Политика
Трамп назначил нового советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником по национальной безопасности.
РИА Новости 09:30
Происшествия
Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР
ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.
RT на русском 08:56
Политика
Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы
Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК вчера в 13:08
Религия
В РПЦ выступили против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.
Взгляд.ру 09:44
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая стала женой режиссера Федора Бондарчука, показала подписчикам в Instagram свое свадебное платье.
РИА Новости 07:55
Происшествия
Водитель открыл стрельбу во время дорожного конфликта в Москве
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала, что на Варшавском шоссе в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет.
РБК 08:32
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Наука
Робот из мышц и нейронов научился плавать под действием света
Ученые из США создали микроскопического биоробота на основе нервных клеток и клеток мышц, способного плавать в воде под действием светового облучения.
Planet Today 05:08
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины празднуют шестой день рождения
Гарри и Лиза Галкины празднуют сегодня день рождения — отпрыски пародиста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой считаются самыми милыми малышами шоу-бизнеса, радующими звездных родителей своими успехами.
Народные новости 07:29
Киберспорт
Игроки в Dota 2 начали получать баны до 2038 года
Некоторые пользователи отметили, что бан можно считать бессрочным, поскольку указанная дата связана с «проблемой 2038 года».
News.ru 07:55
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Кино
Вышел трейлер о черном альтер-эго Человека-паука
Видео представляет собой трейлер к вымышленному фильму о европейском супергерое и альтер-эго Человека-паука по имени Ночная Мартышка.
Культуромания 07:46
Общество
Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Lenta.ru вчера в 15:48
Кино
Брэд Питт заявил, что не собирается бороться за «Оскар»
РИА Новости вчера в 10:19
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в матче Юношеской лиги УЕФА
В матче 1-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Байер» принимал сверстников из «Локомотива».
Чемпионат 10:11
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
В Новосибирске женщина и ребенок упали в яму с кипятком
РИА Новости 06:29
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
Российская газета 09:25
Футбол
Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien.
Спорт-Экспресс вчера в 18:13
Политика
Денис Паслер вступил в должность губернатора Оренбуржья
В Оренбурге в зале торжеств правительства Оренбургской области прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Дениса Паслера, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:18
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Фактическое снижение прокачки российского газа по OPAL началось утром в субботу, 14 сентября, и по состоянию на вечер воскресенья, 15 сентября, составляло чуть более 25 млн куб. м в сутки.
Ведомости 15 сентября в 16:51
Здоровье
Онищенко оценил вероятность скачка смертности в России от рака
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний в России.
РИА Новости 08:55
Политика
Трамп ужесточит условия торговой сделки с КНР в случае переизбрания
В случае переизбрания президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует ужесточить условия заключения новой торговой сделки с Китаем, если Пекин не пойдет на ее подписание до ноября 2020 года.
РЕН ТВ вчера в 16:15