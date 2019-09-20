Политика

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Украины заявил о деградации антироссийских санкций Запада

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится все сложнее следовать политике санкций в отношении России.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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