Политика
Газета.RuГлава МИД Украины заявил о деградации антироссийских санкций Запада
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Западу становится все сложнее следовать политике санкций в отношении России.
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Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Общество
Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.
РИА Новости вчера в 06:43
Футбол
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
"Краснодар" и полузащитник Павел Мамаев по взаимному согласию расторгли контракт, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:51
Происшествия
Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ
Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.
Lenta.ru 03:27
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
РИА Новости вчера в 16:45
Спорт
Дина и Арина Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в личном многоборье
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина Аверина стала второй.
РИА Новости 12:26
Армия и оружие
Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию, заявил министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости 18:44
Происшествия
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском 17:40
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Космос
Астронавтам не запрещали посещать российский сегмент МКС
"Роскосмос" не вводил запрета на посещение зарубежными астронавтами российского сегмента МКС после обнаружения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
РИА Новости 18:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Астану» в матче Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Астану" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:50
Политика
Десятки человек приготовились к «штурму» «Зоны 51» в Неваде
Российская газета 17:09
Происшествия
Против якутского шамана возбудили уголовное дело об экстремизме
Говорит Москва 08:15
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил предложение «Газпрому» по тарифам на транзит
В ходе консультаций Россия предложила временно продлить действующий контракт на транзит газа в случае, если Украина не сможет создать независимого газотранспортного оператора в рамках законодательства Евросоюза, заявил по итогам встречи глава «Газпрома» Алексей Миллер, передавал телеканал «Россия-24».
Rambler News Service 12:58
Космос
Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце
Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.
РИА Новости 01:00
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 15:09
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Истребители ВКС блокировали израильские самолёты и беспилотники во время новой атаки на Сирию.
Avia.pro 04:57
Единоборства
Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером
Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.
ProstoProSport 18:30
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Единоборства
Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Андрей Замковой вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru 10:52