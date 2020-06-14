Политика

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Он отметил, что готов к взаимодействию в любом формате, если оно приведет к деоккупации и освобождению украинских заключенных.
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Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Газета.Ru15:07

На Украине заявили о готовности к диалогу с Лавровым

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Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым

РИА Новости11:06

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

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Глава МИД Украины Кулеба открыт для общения с Сергеем Лавровым

News.ru11:14

Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым

Телеканал 360°13:18
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АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции

Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
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Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным

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В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ

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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
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Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
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Общество

Египет возобновит авиасообщение

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Lenta.ru 15:00
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Политика

В США призвали ужесточить санкции против Евгения Пригожина

В Конгресс США внесена резолюция с призывом ужесточить санкции против Евгения Пригожина. Внимание на документ обратило МБХ медиа .
Znak.com вчера в 02:59
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
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Адвокат оценил шансы Ефремова избежать уголовного наказания

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Владимир Путин прокомментировал протесты в США

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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Общество

Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова

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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru 13:45
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

Известия вчера в 15:17
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Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
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В Саратовской области погибли два человека в результате ДТП

Авария произошла на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, двое госпитализированы с травмами.
ТАСС 12:47
Экономика

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58
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Армия и оружие

Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
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В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
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Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок

В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru вчера в 05:24
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Использование сил Национальной гвардии США для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе массовых протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, обойдется, вероятно, более чем в двадцать один миллион долларов.
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Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

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КПРФ и СР проигнорировали отчет губернатора: чем отличились партии в Воронеже

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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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