Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Он отметил, что готов к взаимодействию в любом формате, если оно приведет к деоккупации и освобождению украинских заключенных.

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

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