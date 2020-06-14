Политика
Газета.RuГлава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Он отметил, что готов к взаимодействию в любом формате, если оно приведет к деоккупации и освобождению украинских заключенных.
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Футбол
АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции
Столь успешные выступления позволили АЕК (55 очков) сместить ПАОК (53) со второго места в чемпионате Греции.
Sport24.ru 14:12
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным
Экономика сегодня 07:58
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Политика
Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ
Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.
Российская газета 15:11
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Общество
Египет возобновит авиасообщение
Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
Политика
В США призвали ужесточить санкции против Евгения Пригожина
В Конгресс США внесена резолюция с призывом ужесточить санкции против Евгения Пригожина. Внимание на документ обратило МБХ медиа .
Znak.com вчера в 02:59
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Происшествия
Адвокат оценил шансы Ефремова избежать уголовного наказания
Народные новости 11:10
Политика
Владимир Путин прокомментировал протесты в США
Piter.tv 09:40
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Общество
Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова
Экономика сегодня 03:59
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ 10:06
Происшествия
В Саратовской области погибли два человека в результате ДТП
Авария произошла на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, двое госпитализированы с травмами.
ТАСС 12:47
Экономика
Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз
Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета 15:04
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
7Дней.ру 02:00
Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru вчера в 05:24
Общество
Названа стоимость защиты Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов
Использование сил Национальной гвардии США для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе массовых протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, обойдется, вероятно, более чем в двадцать один миллион долларов.
Страна Советов on-line 14:02
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Lenta.ru 12:10
Экономика
КПРФ и СР проигнорировали отчет губернатора: чем отличились партии в Воронеже
Заявил, например, о росте зарплат жителей Воронежской области и назвал среднюю величину ежемесячного дохода, в которую, судя по комментарием читателей «Блокнот Воронеж», верят далеко не все.
Блокнот Воронеж 14:00
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Общество
Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву
На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
Российская газета 12 июня в 22:30
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13