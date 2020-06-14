Политика

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Он отметил, что готов к взаимодействию в любом формате, если оно приведет к деоккупации и освобождению украинских заключенных.
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Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Известия11:39

На Украине заявили о готовности к диалогу с Лавровым

Lenta.ru13:49

Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым

Телеканал 360°13:18

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Газета.Ru15:07

В украинском МИДе заявили о готовности к переговорам с Россией по ситуации на Донбассе

Фонтанка.Ру11:29

Глава МИД Украины Кулеба открыт для общения с Сергеем Лавровым

News.ru11:14

Глава МИД Украины готов начать переговоры с Лавровым

РИА Новости11:06
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Народные новости 12:24
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Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
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Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину

ТАСС 21:10
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Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова

По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии.
Говорит Москва вчера в 13:47
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
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Футбол

«Челси» забил семь мячей «КПР» в товарищеском матче

Игра завершилась в пользу клуба Романа Абромовича со счётом: 7:1. Два гола удалось забить англичанину Рубену Лофтус-Чику, выступающему на позиции полузащитника.
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Divinity: Original Sin 2 получит бесплатное дополнение

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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Общество

В Приамурье отменили самоизоляцию для прибывающих из других регионов

Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России.
РИА Новости 22:11
Политика

Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину

Президент России Владимир Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину и взятии аэропорта Слатина в 1999 году.
ФАН 08:11
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Происшествия

Пассажир рассказал о столкновении двух самолетов в Пулково

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково во время руления на полосе столкнулись самолеты Boeing 737-800 компании S7 и Airbus 320 "Уральских авиалиний".
РИА Новости 09:33
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Общество

319 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области

Только за последние сутки выявили 319 новых случаев, сообщает 15 июня пресс-служба регионального правительства.
АиФ Иркутск 21:56
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Здоровье

В Забайкалье зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки

Врачи в Забайкальском крае за сутки выявили 93 человека с коронавирусом, это рекордный показатель для региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.
ТАСС 22:42
Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Футбол

«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича

Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 10:01
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В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru 07:40
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Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
Газета.Ru 22:16
Армия и оружие

Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета 15:04
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Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
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Хоккей

Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА

Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.
Чемпионат вчера в 15:01
Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
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Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Газета.Ru 14:18
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Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова

Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
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В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса

На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
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В Челябинске отменили парад Победы 24 июня

В этом году Челябинск останется без парада Победы.
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В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
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Экономика

Девять проблемных российских регионов получат средства на развитие

Кремль выделил проблемным регионам России дополнительные средства на развитие.
АБН вчера в 12:45
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