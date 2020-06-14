Политика
Газета.RuГлава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о своей готовности проводить переговоры с российским главой МИД Сергеем Лавровым. Он отметил, что готов к взаимодействию в любом формате, если оно приведет к деоккупации и освобождению украинских заключенных.
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Шоу-бизнес
Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью
Народные новости 12:24
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
РИА Новости 19:04
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес
Любовь Успенская выступила в поддержку Михаила Ефремова
По данным прокуратуры, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ему грозит до 12 лет колонии.
Говорит Москва вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца.
Телеканал 360° 12 июня в 20:29
Футбол
«Челси» забил семь мячей «КПР» в товарищеском матче
Игра завершилась в пользу клуба Романа Абромовича со счётом: 7:1. Два гола удалось забить англичанину Рубену Лофтус-Чику, выступающему на позиции полузащитника.
ГЛАС.RU 12:01
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
В Приамурье отменили самоизоляцию для прибывающих из других регионов
Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России.
РИА Новости 22:11
Политика
Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину
Президент России Владимир Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину и взятии аэропорта Слатина в 1999 году.
ФАН 08:11
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Происшествия
Пассажир рассказал о столкновении двух самолетов в Пулково
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково во время руления на полосе столкнулись самолеты Boeing 737-800 компании S7 и Airbus 320 "Уральских авиалиний".
РИА Новости 09:33
Общество
319 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Только за последние сутки выявили 319 новых случаев, сообщает 15 июня пресс-служба регионального правительства.
АиФ Иркутск 21:56
Здоровье
В Забайкалье зафиксировано максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки
Врачи в Забайкальском крае за сутки выявили 93 человека с коронавирусом, это рекордный показатель для региона, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.
ТАСС 22:42
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Футбол
«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 10:01
Шоу-бизнес
Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney
Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
Газета.Ru 22:16
Армия и оружие
Флот США пытался следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Самолет оптической и радиоразведки американского флота Poseidon и ракетный крейсер США следили за погружением российского беспилотного аппарата "Витязь-Д" на дно Марианской впадины.
Российская газета 15:04
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Хоккей
Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА
Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.
Чемпионат вчера в 15:01
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Газета.Ru 14:18
Здоровье
Жители Алтайского края третий день голосуют за отставку Дмитрия Попова
Петиция, адресованная губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в которой авторы просят отправить в отставку министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, появилась на сайте change.org.
Бийский рабочий вчера в 02:30
Общество
В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса
На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com 03:54
Общество
В Челябинске отменили парад Победы 24 июня
В этом году Челябинск останется без парада Победы.
Уральский меридиан 11:31
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Экономика
Девять проблемных российских регионов получат средства на развитие
Кремль выделил проблемным регионам России дополнительные средства на развитие.
АБН вчера в 12:45