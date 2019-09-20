Политика
BFM.ruГлава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией. Он отметил, что переговоры об обмене носят «деликатный характер», поэтому в них не вовлекают иностранных партнеров Украины.
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с чего всё началось
Переговоры по следующему обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой идут активно, сообщил глава МИДа Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ».Коммерсантъвчера в 20:00
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В МИД Украины рассказали о следующем обмене удерживаемыми лицами с РФ
Московский Комсомолецвчера в 16:54
Глава МИДа Украины сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией
Коммерсантъвчера в 20:00
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
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Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
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RT на русском вчера в 14:19
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
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Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
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В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Цех по обработке древесины полыхает под Екатеринбургом
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