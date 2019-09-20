Политика
BFM.ruГлава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией. Он отметил, что переговоры об обмене носят «деликатный характер», поэтому в них не вовлекают иностранных партнеров Украины.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
Переговоры по следующему обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой идут активно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ».Коммерсантъвчера в 20:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В МИД Украины рассказали о следующем обмене удерживаемыми лицами с РФ
Московский Комсомолецвчера в 16:54
Глава МИДа Украины сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией
Коммерсантъвчера в 20:00
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 09:02, Вашингтон
Политика
Скабеева ответила поглумившейся над Россией украинской журналистке
Журналистка Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» резко отреагировала на заявление украинской журналистки Янины Соколовской о том, что Украина глумится над Россией, «труп» которой проплывает мимо.
Известия 08:44
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче молодёжного первенства России
В матче 10-го тура молодёжного первенства России «Оренбург» принимал московский «Локомотив».
Чемпионат 07:54
Футбол
Ахмат — Крылья Советов 1:1
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 08:53
Происшествия
В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой
Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.
РИА Новости 08:48
Авто
Lexus показал свою первую серийную яхту
Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.
SpeedMe 19 сентября в 07:04
Экономика
Утверждена Стратегия развития туризма в России до 2035 года
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под Стратегией развития туризма в России.
Петербургский дневник вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Иван Ургант поделился редким фото младшей дочери в день ее рождения
Поклонники уверены, что девочка очень похожа на отца. Российский актер, шоумен, телеведущий Иван Ургант трепетно относится к семье.
Летидор 07:41
Гаджеты
Xiaomi показала премиальный телевизор Xiaomi TV Pro до анонса
Компания Xiaomi опубликовала новые официальные изображения флагманского телевизора Xiaomi TV Pro, который предложит пользователям еще большее погружение благодаря рамкам минимальной толщины.
iXBT.com 19 сентября в 13:52
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Политика
В Вашингтоне рассказали о темах переговоров Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп намерен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы экономического и энергетического сотрудничества, а также выразить озабоченность в связи с вмешательством КНР в экономику Украины, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.
РИА Новости вчера в 14:45
Футбол
«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров
"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times.
Газета.Ru 02:10
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Наука
Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google
Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
РБК 00:54
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Авто
Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30
Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru вчера в 13:38
Футбол
ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»
Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".
Газета.Ru 07:33
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Автоспорт
Леклер выиграл тренировку Гран-при Сингапура, с болидом Квята проблемы
На трассе «Марина-Бэй» завершилась третья тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1.
LiveResult.Ru 08:37
Футбол
Семак удалил пост о решении РФС по Кокорину
Rambler News Service вчера в 10:06
Политика
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 18 сентября в 09:51
Футбол
«Спартак» уволит Кононова в ближайшие часы
Олег Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года и обещал поставить команде легендарный комбинационный футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 12:24