с чего всё началось

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией. Он отметил, что переговоры об обмене носят «деликатный характер», поэтому в них не вовлекают иностранных партнеров Украины.

Политика Скабеева ответила поглумившейся над Россией украинской журналистке Журналистка Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» резко отреагировала на заявление украинской журналистки Янины Соколовской о том, что Украина глумится над Россией, «труп» которой проплывает мимо.

Гаджеты В России начались продажи iPhone 11 В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Футбол Ахмат — Крылья Советов 1:1 Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Авто Lexus показал свою первую серийную яхту Мировая премьера первой роскошной яхты Lexus LY 650 состоялась 19 сентября в Бока-Ратоне.

Экономика Утверждена Стратегия развития туризма в России до 2035 года Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под Стратегией развития туризма в России.

Шоу-бизнес Иван Ургант поделился редким фото младшей дочери в день ее рождения Поклонники уверены, что девочка очень похожа на отца. Российский актер, шоумен, телеведущий Иван Ургант трепетно относится к семье.

Гаджеты Xiaomi показала премиальный телевизор Xiaomi TV Pro до анонса Компания Xiaomi опубликовала новые официальные изображения флагманского телевизора Xiaomi TV Pro, который предложит пользователям еще большее погружение благодаря рамкам минимальной толщины.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Политика В Вашингтоне рассказали о темах переговоров Трампа и Зеленского Президент США Дональд Трамп намерен обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы экономического и энергетического сотрудничества, а также выразить озабоченность в связи с вмешательством КНР в экономику Украины, заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Происшествия Два сотрудника Росгвардии покончили с собой Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Наука Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Авто Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30 Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.

Футбол ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром» Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".

Общество Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000 Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.

Энергетика «Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

Политика Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.

Армия и оружие Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.