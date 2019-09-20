Политика

BFM.ruBFM.ruГлава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией. Он отметил, что переговоры об обмене носят «деликатный характер», поэтому в них не вовлекают иностранных партнеров Украины.
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с чего всё началось
Переговоры по следующему обмену удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой идут активно, сообщил глава МИДа Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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