Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, заявил в эфире телеканала "1+1" глава МИД Дмитрий Кулеба.

с чего всё началось

Кулеба добавил, что в Киеве следят за развитием ситуации в Белоруссии. По его словам, контакты с Минском будут возобновлены, когда в Киеве «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».

Глава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

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