Политика
RT на русскомГлава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией
Кулеба добавил, что в Киеве следят за развитием ситуации в Белоруссии. По его словам, контакты с Минском будут возобновлены, когда в Киеве «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
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с чего всё началось
Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, заявил в эфире телеканала "1+1" глава МИД Дмитрий Кулеба.РИА Новости16:36
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Культура
Оскар Кучера покинул программу Кудрявцевой на НТВ
News-24.ru 10:17
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
Аргументы и Факты 16:49
Экономика
Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина
Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.
Коммерсантъ 17:20
Армия и оружие
Пентагон рассчитывает на соблюдение механизма деконфликтинга в Сирии
Представители Пентагона заявили, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее соблюдение механизма предотвращения конфликтов со стороны российских военнослужащих после инцидента в Сирии.
РЕН ТВ 17:05
Игры
В Call of Duty: Black Ops Cold War появится рейтрейсинг
Ожидается, что игру представят на Xbox Series X и PlayStation 5. Новая часть Call of Duty будет отличаться, прежде всего, тем, что в ней будет применен принципиально новый движок.
Evo-rus.com 10:01
Шоу-бизнес
Представитель Корчевникова отрицает проблемы со слухом у телеведущего
Представитель Корчевникова отрицает проблемы со слухом у телеведущего Концертный директор Бориса Корчевникова высказался о состоянии здоровья телеведущего.
Экспресс газета 25 августа в 17:12
Происшествия
В Крыму задержан представитель Чечни в Ивановской области
Симферополь, 27 августа 2020, 11:12 — REGNUM В Крыму задержали уроженца Чечни Ису Эдильсултанова.
REGNUM 04:12
Экономика
Как бизнесу в Арктике прибавляют льготы
С 2021 по 2032 год на новых участках недр в арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметаллического сырья, алмазов и прочего.
Российская газета 17:01
Общество
Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию
Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия 00:20
Политика
Зеленский назвал перемирие в Донбассе «неплохим результатом»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал соблюдение перемирия в Донбассе, при котором за 31 день не было боевых потерь, «неплохим результатом» переговорного процесса.
Известия 16:51
Политика
Пелоси выступила против дебатов Байдена и Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась против проведения дебатов между кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и президентом Дональдом Трампом.
РИА Новости 14:58
Политика
ССО готовятся к командировке в Белоруссию
К командировке в Минск сотрудники ССО готовятся более недели, сообщает проект @wargonzo со ссылкой на источники в Генштабе МО.
Pravda.Ru 07:58
Общество
В США число погибших из-за урагана возросло до трех
Число погибших из-за урагана "Лаура", обрушившегося на штаты Техас и Луизиана в США, возросло до трех.
ТАСС 13:59
Армия и оружие
Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВС Украины
Моя Москва.онлайн 25 августа в 17:04
Общество
Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах
«Золотыми» называют паспорта Кипра, выданные в обмен на инвестиции.
Evo-rus.com 01:55
Шоу-бизнес
Елизавета Арзамасова показала фанатам фото без макияжа
Популярная российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Елизавета Арзамасова, наиболее известная по своей роли в телесериале "Папины дочки", приняла участие в проекте "Некрасивая".
CT news 16:54
Футбол
«Динамо» нанесло первое поражение «Зениту» в сезоне
Московский футбольный клуб «Динамо» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги обыграл петербургский Зенит со счетом 1:0 на стадионе «ВТБ Арена».
Общественная служба новостей 02:50
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
"АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель страны, объявил о начале выпуска новой версии компактного универсала Lada Granta Cross.
Вести.Ru 07:27
Общество
Путин поручил проверить законность сокращения доли государства в БСК
В ведомстве отметили, что следователи проверят законность сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли.
Аргументы недели вчера в 12:32
Общество
Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok
Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомости 14:37
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями девочки
35-летняя певица родила своему 43-летнему жениху девочку.
Evo-rus.com 09:29
Армия и оружие
Военные КНР выпроводили эсминец США из своих территориальных вод
Российская газета 17:25
Общество
ОМОН задержал на площади Независимости в Минске около 100 человек
По данным правозащитников, было задержано около 100 человек, сообщает Tut.By.
Газета.Ru 15:05
Космос
Высоту орбит спутниковых группировок из-за Starlink ограничат 600 км
Высоту орбит спутниковых группировок из-за американской сети Starlink ограничат 600 км. Такое предложение опубликовали члены астрономического общества США.
Piter.tv вчера в 07:12
Баскетбол
Плей-офф НБА возобновится 28 августа
Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновится 28 августа, передает журналист Шэмс Чарания в Twitter.
Газета.Ru 13:39
Финансы
Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК 17:00
Футбол
Adidas представил обновлённую форму сборной России к Евро-2020
Евро-футбол.ру 03:31
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем из-за Орбакайте
CT news вчера в 02:15