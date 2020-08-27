Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

Кулеба добавил, что в Киеве следят за развитием ситуации в Белоруссии. По его словам, контакты с Минском будут возобновлены, когда в Киеве «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».
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с чего всё началось

МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, заявил в эфире телеканала "1+1" глава МИД Дмитрий Кулеба.
РИА Новости16:36

Подробнее о событии

МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией

РБК17:24

В Киеве заявили об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

RT на русском17:00

МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

Комсомольская правда16:38

МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

РИА Новости16:36

Киев приостанавливает все контакты с Минском

Газета.Ru16:26

Украина приостановила все контакты с Белоруссией

Lenta.ru16:18

МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Коммерсантъ16:49
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Культура

Оскар Кучера покинул программу Кудрявцевой на НТВ

News-24.ru 10:17
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Происшествия

Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

Аргументы и Факты 16:49
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Экономика

Компания «Игристые вина» прекратила выпуск игристого вина

Петербургская компания «Игристые вина», известная брендами «Лев Голицынъ», «Ленинградское» и другими, больше не выпускает игристые вина, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Дудко.
Коммерсантъ 17:20
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Армия и оружие

Пентагон рассчитывает на соблюдение механизма деконфликтинга в Сирии

Представители Пентагона заявили, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее соблюдение механизма предотвращения конфликтов со стороны российских военнослужащих после инцидента в Сирии.
РЕН ТВ 17:05
Игры

В Call of Duty: Black Ops Cold War появится рейтрейсинг

Ожидается, что игру представят на Xbox Series X и PlayStation 5. Новая часть Call of Duty будет отличаться, прежде всего, тем, что в ней будет применен принципиально новый движок.
Evo-rus.com 10:01
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Шоу-бизнес

Представитель Корчевникова отрицает проблемы со слухом у телеведущего

Представитель Корчевникова отрицает проблемы со слухом у телеведущего Концертный директор Бориса Корчевникова высказался о состоянии здоровья телеведущего.
Экспресс газета 25 августа в 17:12
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Происшествия

В Крыму задержан представитель Чечни в Ивановской области

Симферополь, 27 августа 2020, 11:12 — REGNUM В Крыму задержали уроженца Чечни Ису Эдильсултанова.
REGNUM 04:12
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Экономика

Как бизнесу в Арктике прибавляют льготы

С 2021 по 2032 год на новых участках недр в арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметаллического сырья, алмазов и прочего.
Российская газета 17:01
Общество

Суд заочно арестовал трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

Черемушкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию в Израиле.
РИА Новости 16:45
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Армия и оружие

Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия 00:20
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Политика

Зеленский назвал перемирие в Донбассе «неплохим результатом»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал соблюдение перемирия в Донбассе, при котором за 31 день не было боевых потерь, «неплохим результатом» переговорного процесса.
Известия 16:51
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Политика

Пелоси выступила против дебатов Байдена и Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась против проведения дебатов между кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и президентом Дональдом Трампом.
РИА Новости 14:58
1
Политика

ССО готовятся к командировке в Белоруссию

К командировке в Минск сотрудники ССО готовятся более недели, сообщает проект @wargonzo со ссылкой на источники в Генштабе МО.
Pravda.Ru 07:58
20
Общество

В США число погибших из-за урагана возросло до трех

Число погибших из-за урагана "Лаура", обрушившегося на штаты Техас и Луизиана в США, возросло до трех.
ТАСС 13:59
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Армия и оружие

Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВС Украины

Моя Москва.онлайн 25 августа в 17:04
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Общество

Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах

«Золотыми» называют паспорта Кипра, выданные в обмен на инвестиции.
Evo-rus.com 01:55
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Шоу-бизнес

Елизавета Арзамасова показала фанатам фото без макияжа

Популярная российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Елизавета Арзамасова, наиболее известная по своей роли в телесериале "Папины дочки", приняла участие в проекте "Некрасивая".
CT news 16:54
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Футбол

«Динамо» нанесло первое поражение «Зениту» в сезоне

Московский футбольный клуб «Динамо» в матче пятого тура Российской Премьер-лиги обыграл петербургский Зенит со счетом 1:0 на стадионе «ВТБ Арена».
Общественная служба новостей 02:50
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Авто

«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross

"АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель страны, объявил о начале выпуска новой версии компактного универсала Lada Granta Cross.
Вести.Ru 07:27
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Общество

Путин поручил проверить законность сокращения доли государства в БСК

В ведомстве отметили, что следователи проверят законность сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли.
Аргументы недели вчера в 12:32
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Общество

Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомости 14:37
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Происшествия

МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального

ТВК 05:49
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Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями девочки

35-летняя певица родила своему 43-летнему жениху девочку.
Evo-rus.com 09:29
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Армия и оружие

Военные КНР выпроводили эсминец США из своих территориальных вод

Российская газета 17:25
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Общество

ОМОН задержал на площади Независимости в Минске около 100 человек

По данным правозащитников, было задержано около 100 человек, сообщает Tut.By.
Газета.Ru 15:05
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Космос

Высоту орбит спутниковых группировок из-за Starlink ограничат 600 км

Высоту орбит спутниковых группировок из-за американской сети Starlink ограничат 600 км. Такое предложение опубликовали члены астрономического общества США.
Piter.tv вчера в 07:12
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Баскетбол

Плей-офф НБА возобновится 28 августа

Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) возобновится 28 августа, передает журналист Шэмс Чарания в Twitter.
Газета.Ru 13:39
Финансы

Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов

Согласно оборотной ведомости банка на 1 августа, за предыдущий месяц объем просроченных рублевых кредитов в банке увеличился на рекордные в истории Сбербанка 92,6 млрд руб. Объем валютных обязательств бизнеса, по которым не вносились платежи, вырос на $1,96 млрд (тоже исторический максимум).
РБК 17:00
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Футбол

Adidas представил обновлённую форму сборной России к Евро-2020

Евро-футбол.ру 03:31
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Шоу-бизнес

Владимир Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем из-за Орбакайте

CT news вчера в 02:15
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Как работают Яндекс.Новости?
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