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RT на русском
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Глава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

Кулеба добавил, что в Киеве следят за развитием ситуации в Белоруссии. По его словам, контакты с Минском будут возобновлены, когда в Киеве «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».В источнике
Дмитрий Кулеба
Украина приостановила диалог с Белоруссией на паузу... Мы следим за развитием ситуации. Когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, они будут возобновлены.
С чего всё началось
Как сообщает
 телеканал 1+1, Министерство иностранных дел Украины распространило сообщение, в котором говорится о приостановке всех контактов с белорусской стороной.
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RT на русском

Глава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

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МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

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Газета.Ru

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