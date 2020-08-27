Глава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

Кулеба добавил, что в Киеве следят за развитием ситуации в Белоруссии. По его словам, контакты с Минском будут возобновлены, когда в Киеве «убедятся», что они «не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины».

Дмитрий Кулеба Украина приостановила диалог с Белоруссией на паузу... Мы следим за развитием ситуации. Когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, они будут возобновлены.