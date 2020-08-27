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Известия
Известия

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В источнике
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РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, заявил в эфире телеканала "1+1" глава МИД Дмитрий Кулеба.
РИА Новостивчера в 16:36
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 28 августа

Коммерсантъ00:01
РБК

МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией

РБК18:14
Интерфакс

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Интерфакс17:46
ТАСС

Глава МИД Украины заявил об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

ТАСС17:19
Комсомольская правда

МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

Комсомольская правдавчера в 16:38
РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией

РИА Новостивчера в 16:36
RT на русском

В Киеве заявили об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

RT на русском17:00

США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвесторвчера в 07:06
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Уголовное дело возбудили в отношении жителя Читы, прикурившего от церковной свечи

Следователи в Чите возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении 18-летнего жителя, который прикурил сигарету от церковной свечи в местном храме и выложил про это ролик, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.
ТАСС21:57
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Меган Маркл собирается активно участвовать в протестных акциях

На саммите политически активных женщин Америки Меган Маркл сообщила, что собирается принимать активное участие в движении "BML", начавшемся после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда, не только онлайн, но и "вживую".
Pravda.Ru26 августа в 06:23

С 2 сентября Польша может разрешить авиасообщение с Россией

Правительство Польши подготовило список из 46 стран, авиасообщение с которыми будет запрещено из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщили российские информагентства со ссылкой на «Польское агентство печати».
Коммерсантъ19:59
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