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Известия
Известия

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, заявил в эфире телеканала "1+1" глава МИД Дмитрий Кулеба.
РИА Новостивчера в 16:36
Подробнее о событии
РБК

МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией

РБК18:14
Интерфакс

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Интерфакс17:46
РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией

РИА Новостивчера в 16:36
Коммерсантъ

МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Коммерсантъвчера в 16:49
Комсомольская правда

МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

Комсомольская правдавчера в 16:38
ТАСС

Глава МИД Украины заявил об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

ТАСС17:19
RT на русском

В Киеве заявили об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

RT на русском17:00

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUMвчера в 01:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Магуайр об инциденте в Греции: я был в панике и боялся за свою жизнь

Капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр, приговоренный в Греции к условному сроку, заявил, что опасался за свою жизнь, когда полиция арестовала его на прошлой неделе, так как считал, что его похищают.
РИА Новости17:48

Винер-Усманова объяснила отсутствие российских гимнасток на ЧЕ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова объяснила РИА Новости, почему сборная России не числится в составе участников чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новостивчера в 10:32

Бывший вице-премьер Алтая Пальталлер задержан за превышение полномочий

Правоохранительные органы задержали бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера по подозрению в превышении полномочий в период пребывания на должности.
Газета.Ruвчера в 01:26
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