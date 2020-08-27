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Известия
Известия

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В источнике
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РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, заявил в эфире телеканала "1+1" глава МИД Дмитрий Кулеба.
РИА Новостивчера в 16:36
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РБК

МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией

РБК18:14
RT на русском

В Киеве заявили об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

RT на русском17:00
Коммерсантъ

МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Коммерсантъвчера в 16:49
Комсомольская правда

МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

Комсомольская правдавчера в 16:38
РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией

РИА Новостивчера в 16:36
Газета.Ru

Киев приостанавливает все контакты с Минском

Газета.Ruвчера в 16:26
ТАСС

Глава МИД Украины заявил об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

ТАСС17:19

Украинские радикалы расстреляли автобус с людьми под Харьковом

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что радикалы на трассе Киев — Харьков расстреляли автобус с членами общественного движения «Патриоты — За жизнь», есть тяжелораненые и похищенные люди.
BFM.ruвчера в 13:32
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В Пентагоне прокомментировали инцидент с российскими военными в Сирии

В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию о готовности защищать своих военных после инцидента в Сирии и призвали вернуться к механизму предотвращения конфликтов в арабской республике.
РИА Новости17:20
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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В США арестован бывший спецназовец армии США, работавший на российскую разведку

Суд округа Вирджинии (США) заключил под стражу бывшего военнослужащего национальной армии 45-летнего Питера Рафаэля Дзибински Деббинса, который якобы передавал секретную информацию сотрудникам российской разведки на протяжении почти 15 лет.
Время МСКвчера в 06:58

Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что отказывают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.
Взгляд.ру25 августа в 16:30
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Разрешен парадокс, связанный с перемычкой нашей Галактики

В настоящее время перемычка как раз встречается с одним из рукавов Млечного пути, поэтому при наблюдениях галактического центра мы видим более крупную и медленную перемычку, в то время как наблюдения движения звезд, расположенных в окрестностях Солнца, выявляют истинные размер и скорость движения перемычки, пояснили авторы свою концепцию.
AstroNews.ru26 августа в 06:57
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