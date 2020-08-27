Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В источнике
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Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией
Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, заявил в эфире телеканала "1+1" глава МИД Дмитрий Кулеба.
РИА Новостивчера в 16:36
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