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Известия
Известия

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В источнике
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РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина поставила диалог с Белоруссией на паузу, заявил в эфире телеканала "1+1" глава МИД Дмитрий Кулеба.
РИА Новостивчера в 16:36
Подробнее о событии
РБК

МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией

РБК18:14
RT на русском

В Киеве заявили об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

RT на русском17:00
Коммерсантъ

МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Коммерсантъвчера в 16:49
Комсомольская правда

МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

Комсомольская правдавчера в 16:38
РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией

РИА Новостивчера в 16:36
Газета.Ru

Киев приостанавливает все контакты с Минском

Газета.Ruвчера в 16:26
Интерфакс

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Интерфакс17:46

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
РБКвчера в 13:48
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Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море

«Министерство обороны обеспокоено недавним решением Китайской Народной Республики провести 23—29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов в Южно-Китайском море», — цитирует сообщение РИА Новости.
Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море
RT на русскомвчера в 16:03
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Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе

Представитель пресс-службы МГУ сообщил журналисту Forbes, что Шувалова попала в список зачисленных на бюджет случайно и что она зачислена на контрактное обучение, для которого достаточно набрать 203 балла.
Forbes26 августа в 13:35
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Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.
РИА Новостивчера в 05:35
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Футболисты «Барселоны» знали о решении Месси покинуть клуб

Журналист Хорди Бланко посредством своего «Твиттера» заявил, что для футболистов «Барселоны» не стало неожиданностью решение аргентинского нападающего Лионеля Месси покинуть команду.
Евро-футбол.ру26 августа в 01:29
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Завершено следствие по делу замглавы «Аэрофлота» о хищении 250 млн

РИА Новости Следственный комитет РФ закончил следствие по делу заместителя главы "Аэрофлота" Владимира Александрова, связанного с хищением у компании 250 млн рублей при оказании услуг адвокатской коллегией.
РЕН ТВ17:47

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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