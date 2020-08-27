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Известия
Известия

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В источнике
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РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:44
Газета.Ru

В МИД Украины назвали условие для возобновления диалога с Минском

Газета.Ru01:37
Интерфакс

Украина заморозила все контакты с Белоруссией

Интерфакс17:46
Коммерсантъ

Главные новости к утру 28 августа

Коммерсантъ00:01
ТАСС

Глава МИД Украины заявил об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

ТАСС17:19
Комсомольская правда

МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

Комсомольская правдавчера в 16:38
РИА Новости

Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией

РИА Новостивчера в 16:36
КП - Беларусь

Глава МИД Украины заявил, что контакты с Беларусью приостановлены

КП - Беларусь00:31

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному

Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg.
Pravda.Ru26 августа в 13:52
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В Саратовской области вторые сутки горит лес площадью 90 гектаров

Как сообщает ГУ МЧС по региону, информация о низовом пожаре в Красноармейском лесничестве на правом берегу Волги поступила от дежурного диспетчера областного Министерства природных ресурсов и экологии в 14.32 мск в среду.
Российская газетавчера в 11:18
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Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
ТАСС01:14

Apple прекратит производство iPhone 11 Pro и iPhone XR

В прошлом году производители приняли аналогичное решение, представив линейку iPhone 11 и сняв с производства iPhone XS и iPhone XS Max.Ранее издание UfaTime.ru писало, что cтали известны минусы iPhone 12 задолго до премьеры.
UfaTime.ruвчера в 15:26
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