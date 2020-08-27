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Известия
Известия

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В источнике
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Комсомольская правда

МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

Комсомольская правдавчера в 16:38
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Интерфакс00:40
Газета.Ru

В МИД Украины назвали условие для возобновления диалога с Минском

Газета.Ru01:37
Коммерсантъ

Главные новости к утру 28 августа

Коммерсантъ00:01
ТАСС

Глава МИД Украины заявил об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

ТАСС17:19
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:44
РИА Новости

Глава МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

РИА Новостивчера в 16:36
КП - Беларусь

Глава МИД Украины заявил, что контакты с Беларусью приостановлены

КП - Беларусь00:31

ЕС подал апелляцию в споре с Россией по энергокорректировкам

Европейский союз подал апелляцию в споре по энергокорректировкам, тем самым заблокировав принятое в пользу России утверждение доклада третейской группы ВТО, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
Взгляд.ру04:38

Lada 4x4 была признана самым долгоживущим внедорожником в мире

Один из самых старейших еженедельных британских журналов Autocar решил провести «автомобильную ревизию» и составить список машин-долгожителей для различных слоев общества, которые производили при условиях ресурсного дефицита и изобилия, высокой конкурентности на автопроме и командной экономики, которые были проверены временем.
Live24вчера в 05:50
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В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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