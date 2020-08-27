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Известия
Известия

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В источнике
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РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:44
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Интерфакс00:40
Комсомольская правда

МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

Комсомольская правдавчера в 16:38
Коммерсантъ

Главные новости к утру 28 августа

Коммерсантъ00:01
ТАСС

Глава МИД Украины заявил об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

ТАСС17:19
Газета.Ru

В МИД Украины назвали условие для возобновления диалога с Минском

Газета.Ru01:37
РИА Новости

Глава МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

РИА Новостивчера в 16:36
КП - Беларусь

Глава МИД Украины заявил, что контакты с Беларусью приостановлены

КП - Беларусь00:31

Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.
Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены
ТАСС02:51
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссиявчера в 01:49

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Компания "Юнилевер" при поддержке Союза мороженщиков России обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до 100 г из списка товаров, подлежащих маркировке по экономическим и технологическим причинам.
Газета.Ru03:08
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