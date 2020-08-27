Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Смотрите также
Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера
Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены
В полиции сообщили о двух раненых при расстреле автобуса под Харьковом
Сборная России по гимнастике не попала в число участников ЧЕ в Киеве
ФСБ задержала в Барнауле офицера-ракетчика за шпионаж в пользу Украины
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
Дима Билан госпитализирован с пневмонией
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
При столкновении двух автобусов в Якутии пострадали 13 человек
В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»
В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест
Индекс S&P 500 впервые в истории превысил отметку в 3500 пунктов
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Минфин РФ: Белоруссия не просила рефинансировать $1 млрд долга
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Мишустин заявил о выделении 34 млрд рублей на детские выплаты
В Башкирии перечислили альтернативные источники сырья для БСК
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»
Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
В Госдуме предложили понизить ипотечную ставку для приемных семей
ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов
Украина на неопределенный срок приостановила все контакты с Белоруссией на фоне проходящих в стране акций протеста против результатов выборов президента. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.В источнике
Подробнее о событии