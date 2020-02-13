Политика

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Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
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Министр иностранных дел Украины предупреждает о риске вооруженного конфликта между Россией и Белоруссией

Эхо Москвывчера в 18:03

Глава МИД Украины увидел предпосылки войны Белоруссии с Россией

REGNUM00:14

Пристайко предрекает Белоруссии войну за независимость

РЕН ТВвчера в 21:59

Глава МИД Украины предсказал ухудшение российско-белорусских отношений

Газета.Ru00:20

Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией

РИА Новостивчера в 16:09

Глава МИД Украины заявил о риске войны России и Белоруссии

РБКвчера в 15:17

Украина заявила об угрозе войны между Россией и Белоруссией

Lenta.ruвчера в 12:52
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Общество

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
РИА Новости вчера в 21:23
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
Московский Комсомолец вчера в 09:40
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
Общество

«Яндекс» предустановит свой браузер на ноутбуки Asus

«Яндекс» договорился о предустановке своего браузера на ноутбуки Asus. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили представители компаний.
Adindex.ru вчера в 22:15
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
Общество

Диброва экстренно госпитализировали

Журналист Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Mash.
Рамблер вчера в 14:34
Экономика

«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 03:45
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Piter.tv вчера в 00:03
Общество

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Газета.Ru 01:16
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в АПЛ

Sport24.ru вчера в 16:59
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Общество

Мишустин поручил членам правительства посетить проблемные регионы

На совещании с вице-премьерами Мишустин попросил министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти «как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день».
Компания вчера в 02:42
Футбол

В футбольном клубе «Химки» может поменяться руководство

Подмосковные «Химки» в ближайшее время могут пережить ряд кадровых перестановок.
Матч ТВ 01:19
Общество

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»

Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
Эхо Москвы вчера в 13:00
Происшествия

Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус

Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Mockva.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике

Несколько лет назад в прессе появилась информация о том, что несколько лет назад суррогатная мать родила 53-летнему неженатому актеру Евгению Миронову сына.
Uznayvse.ru вчера в 12:42
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия вчера в 09:20
Авто

Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе

Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России. Ravon в России уступает место марке Chevrolet.
Tvoe-avto.com вчера в 04:49
Политика

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Коммерсантъ вчера в 17:14
Общество

«Газпром» отказался рассуждать о будущем «Северного потока-2»

Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если США введут пакет санкций в отношении инвесторов и потенциальных покупателей газа, тем самым заблокировав поставки.
Lenta.ru 00:25
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Происшествия

Пожар в крупнейшем торговом центре Баку потушили

ТАСС 01:05
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Российская газета 00:59
Экономика

ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных.
BFM.ru 01:22
Хоккей

Овечкин силовым приемом отправил игрока «Вегаса» на скамейку запасных

Спорт-Экспресс вчера в 19:05
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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