Политика
ИзвестияГлава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
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Общество
В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess
Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии
"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина рассказала телеведущей шоу "Док-ток" Ксении Собчак о браке с королем Малайзии Мухаммадом V. Девушка отметила, что познакомилась с ним в 2017 году и их отношения стремительно развивались.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Общество
«Яндекс» предустановит свой браузер на ноутбуки Asus
«Яндекс» договорился о предустановке своего браузера на ноутбуки Asus. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили представители компаний.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Общество
Диброва экстренно госпитализировали
Журналист Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован в Москве, сообщает Mash.
Экономика
«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму
«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Общество
Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в АПЛ
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Общество
Мишустин поручил членам правительства посетить проблемные регионы
На совещании с вице-премьерами Мишустин попросил министров и руководителей федеральных органов исполнительной власти «как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день».
Футбол
В футбольном клубе «Химки» может поменяться руководство
Подмосковные «Химки» в ближайшее время могут пережить ряд кадровых перестановок.
Общество
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»
Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
Происшествия
Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике
Несколько лет назад в прессе появилась информация о том, что несколько лет назад суррогатная мать родила 53-летнему неженатому актеру Евгению Миронову сына.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Авто
Названы самые популярные иномарки на рынке России в январе
Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России. Ravon в России уступает место марке Chevrolet.
Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Общество
«Газпром» отказался рассуждать о будущем «Северного потока-2»
Представитель компании отказался рассуждать о будущем проекта, если США введут пакет санкций в отношении инвесторов и потенциальных покупателей газа, тем самым заблокировав поставки.
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца.
Экономика
ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО
Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных.
Хоккей
Овечкин силовым приемом отправил игрока «Вегаса» на скамейку запасных
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.