Политика
ИзвестияГлава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
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Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
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Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Общество
«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»
Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
Общество
В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Здоровье
Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме
В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
Автоспорт
Звание «Лучший спортсмен года» разделили Месси и Хэмилтон
Общество
Россияне могут увеличить свою пенсию до 35 тысяч рублей
Закон «О страховых пенсиях» предусматривает возможность отложить получение выплат, чтобы нарастить их, сообщил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
Экономика
Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесли в Госдуму
В Госдуму России внесли проект закона о покупке акций Сбербанка у Банка России.
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Общество
Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава Amazon Джефф Безос объявил на своей странице Instagram об открытии "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями и пожертвовании на это $10 млрд.
Общество
Трамп открыл гонки NASCAR на своем лимузине
Гонки Daytona 500 ассоциации NASCAR на своем лимузине открыл президент США Дональд Трамп в городе Дейтона-Бич, 16 февраля сообщает издание The Sun.
Биатлон
Логинов завоевал бронзу в пасьюте на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве, Италия.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
Армия и оружие
В Нидерландах установили, что в районе крушения MH17 не было ни одного комплекса «Бук»
Крушение малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014 года произошло в районе, где не было ни одного зенитного ракетного комплекса "Бук".
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Футбол
Шапи-Сулейманов признался, что не верил в уход Игнатьева из «Краснодара»
20-летний форвард "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов признался, что расстроился, когда узнал, что его друг Иван Игнатьев переходит в казанский "Рубин".
Здоровье
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789
Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне
"Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.
Общество
«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай из-за коронавируса
«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай из-за снижения спроса, об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Политика
Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли
Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Политика
США втянули «Мотор Сич» в большую геополитическую игру
Украинский завод «Мотор Сич» становится элементом большой геополитической игры, разворачивающейся при участии США, Китая и России.
Культура
Ургант сравнил с коронавирусом приход Собчак на Первый канал
Происшествия
Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице
Житель Краснодара Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство и расчленение женщины, умер в тюремной больнице Ростова-на-Дону.