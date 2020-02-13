Политика
ИзвестияГлава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
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Общество
В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
Политика
Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере
1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
Экономика
Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса
Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса.
Политика
Представители Турции и России обсуждают Идлиб в Москве
Россия и Турция активно пытаются найти решение по деэскалации ситуации в Идлибе, но пока переговоры не дают результатов.
Кино
Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»
Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Экономика
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта
Совет Госдумы принял решение продлить до 2 марта срок представления поправок в президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию России.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Политика
Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта
Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта.
Происшествия
СК назвал причину стрельбы на рынке в Калининграде
Хоккей
«Амур» обыграл «Нефтехимик» благодаря хет-трику Владислава Ушенина
Хабаровский «Амур» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» 17 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Космос
Первая ступень Falcon 9 упала в воду при посадке на плавучую платформу
Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX в понедельник упала в воду при посадке на плавучую платформу после вывода в космос спутников связи Starlink, сообщила ведущая прямой трансляции на сайте компании.
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10 Pro
Общество
Samsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты
Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.
Общество
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Политика
Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность
В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Футбол
Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед»
Здоровье
В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов
Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
Космос
В центре Млечного Пути зафиксированы странные движения газа
Астрономы при наблюдении за Млечным Путем смогли зафиксировать в самом центре галактики нетипичные движения газа.
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Кино
Дауни-младший и Холланд побывали в фильме «Назад в будущее»
Видео необычного отрывка из фильма «Назад в будущее» появилось на YouTube-канале EZRyderX47.
Музыка