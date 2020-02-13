Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.

Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

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