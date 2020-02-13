Политика

ИзвестияИзвестияГлава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
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Министр иностранных дел Украины предупреждает о риске вооруженного конфликта между Россией и Белоруссией

Эхо Москвы18:03

Глава МИД Украины не исключил, что Белоруссия будет втянута в войну

Коммерсантъ16:40

Глава МИД Украины заявил о риске войны России и Белоруссии

РБК15:17

Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией

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Глава МИД Украины предсказал войну между Россией и Белоруссией

News.ru14:02

Пристайко стращает мир российско-белорусской войной

РЕН ТВ13:02

Украина заявила об угрозе войны между Россией и Белоруссией

Lenta.ru12:52
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В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
РИА Новости 19:42
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Пушков прокомментировал слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и Россией.
RT на русском 18:09
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
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1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
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Известия 20:13
Политика

Представители Турции и России обсуждают Идлиб в Москве

Россия и Турция активно пытаются найти решение по деэскалации ситуации в Идлибе, но пока переговоры не дают результатов.
Газета.Ru 12:09
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Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»

Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
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В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

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Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Срок представления поправок в проект о Конституции продлили до 2 марта

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RT на русском 08:39
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Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru 18:53
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В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров

Российская газета 15:05
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Действие внутренних паспортов граждан Украины сохранится в России после 1 марта

Россия сохранит действие на территории страны внутренних паспортов граждан Украины после 1 марта, когда, согласно решению украинского правительства, украинцы при поездках в РФ должны будут использовать исключительно загранпаспорта.
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Стартовали продажи флагманского Xiaomi Mi 10 Pro

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Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.
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В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
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Сатановский: Россиянам в Турции может грозить опасность

В Турции для россиян стало опасно, на это указывают обещания «воздвигнуть небоскребы из черепов российских военных», заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
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Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

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Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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