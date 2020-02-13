Политика
ИзвестияГлава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Армия и оружие
СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»
В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
Экономика
Россиянам с высокой зарплатой могут перестать выдавать кредиты
Парламентарий добавил, что гражданам с «серой» зарплатой, скорее всего, начнут отказывать в кредитах или же будут выдавать займы по высокой процентной ставке, пишет «Парламентская газета».
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса достигло 1868 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 72,4 тысячи человек, из них более 1,8 тысяч человека скончались, 12,5 тысячи излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Технологии
Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии
Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
Происшествия
В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
В Алма-Ате задержаны двое экстремистов, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip сломался после первого раскладывания
Покупатель новейшей «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip пожаловался на качество смартфона, опубликовав фотографию сломавшегося сразу после приобретения гаджета в Twitter.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере
1. Судно встало на якорь в Японии из-за вспышки коронавируса 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии.
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Технологии
Объявлена дата релиза симулятора управления тяжёлой техникой в бездорожье SnowRunner
SnowRunner — симулятор управления тяжёлой техникой в условиях зимнего бездорожья — выйдет 28 апреля 2020 года.
Общество
Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Кино
Том Харди показал образ Карнажа из второго «Венома»
Напомним, что во второй части «Венома», который снял британский режиссер и актер Энди Серкис, зрителям впервые покажут в кино симбиота Карнажа.
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров
Очень часто можно увидеть, что пользователи заклеивают камеры клейкой лентой, но специалист по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария отмечает, что лучше так не делать так как клейкая лента может повредить оптику.
Общество
Два члена команды Миллера покинули «Газпром»
Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Происшествия
В Петербурге нашли пропавшую восьмилетнюю девочку
Восьмилетнюю девочку, которая пропала после ухода из дома утром в понедельник во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, а затем разыскивалась полицией и волонтерами, найдена в торговом центре, ее передали родителям, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Наука
Лучшее за день. 16 февраля
К 30-летию одной из самых знаменитых научных фотографий в мире, «Тусклой голубой точки», сделанной аппаратом Voyager по инициативе Карла Сагана и представляющей собой снимок Земли из-за орбиты Нептуна, в NASA обновили этот снимок, применив современные технологии обработки данных и сделав его цвета более близкими к реальности.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
Авто
Новый Chery Tiggo 7 Pro добрался до России
Компания Chery готовит к выходу на российский рынок новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Здоровье
Превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ выявили в 31 регионе России
В 31 российском регионе превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.