Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией
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Украина поставила «на паузу» все контакты с Белоруссией, заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.В источнике
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