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Rambler News Service
Rambler News Service

Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией

Украина поставила «на паузу» все контакты с Белоруссией, заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.В источнике
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РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:44
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Интерфакс00:40
Газета.Ru

В МИД Украины назвали условие для возобновления диалога с Минском

Газета.Ru01:37
Коммерсантъ

Главные новости к утру 28 августа

Коммерсантъ00:01
Комсомольская правда

МИД Украины: Киев поставил на паузу все контакты с Минском

Комсомольская правдавчера в 16:38
РИА Новости

Глава МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

РИА Новостивчера в 16:36
RT на русском

Глава МИД Украины заявил о приостановке контактов с Белоруссией

RT на русскомвчера в 16:25
КП - Беларусь

Глава МИД Украины заявил, что контакты с Беларусью приостановлены

КП - Беларусь00:31

Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется
RT на русском04:44
49

МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим введение США санкций против российских НИИ, особенно возмутителен факт, что под ограничительные меры попали ученые и специалисты, работавшие над разработкой российской вакцины от COVID-19, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
РИА Новости06:26

Россия опробует в Сирии новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Создаваемый в России мобильный комплект борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» в случае успешных испытаний может быть отправлен в Сирию, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 28 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» журналистам.
ИА Красная Весна04:57
3

«Почта России» получила партию грузовиков КамАЗ

Как сообщает портал "Новые автомобили", переданная "КАМАЗом" компании "Почта России", насчитывает более десятка единиц техники, включая: 10 автомобилей модели КАМАЗ-5325, 3 тягача КАМАЗ-5490 (один - 401-сильный газовый, два - традиционных дизельных) и 2 новых магистральных тягача КАМАЗ-54901 - их передали с целью тестового использования в течение 6 месяцев.
Новые автомобили04:17
17

Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей

По версии следствия, Белоусов и Бутакова в период с 2010 по 2014 год в составе организованной преступной группы вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство входящих в него компаний.
РИА Новости06:17
43

В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком

Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.
Новая газета25 августа в 08:16
15

Футболисты «Барселоны» знали о решении Месси покинуть клуб

Журналист Хорди Бланко посредством своего «Твиттера» заявил, что для футболистов «Барселоны» не стало неожиданностью решение аргентинского нападающего Лионеля Месси покинуть команду.
Евро-футбол.ру26 августа в 01:29
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Москалев назначен главным арбитром матча РПЛ «Локомотив» — «Зенит»

Владимир Москалев назначен главным арбитром матча шестого тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости06:13

В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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