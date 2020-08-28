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Rambler News Service
Rambler News Service

Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Белоруссией

Украина поставила «на паузу» все контакты с Белоруссией, заявил в эфире телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.В источнике
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Комсомольская правда

Киев отвернулся от Лукашенко

Комсомольская правда07:10
Газета.Ru

В МИД Украины назвали условие для возобновления диалога с Минском

Газета.Ru01:37
Интерфакс

Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Интерфакс00:40
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:44
Коммерсантъ

Главные новости к утру 28 августа

Коммерсантъ00:01
ТАСС

Глава МИД Украины заявил об отсутствии контактов между Зеленским и Лукашенко

ТАСС17:19
РИА Новости

Глава МИД Украины сообщил о приостановке всех контактов с Белоруссией

РИА Новостивчера в 16:36
КП - Беларусь

Глава МИД Украины заявил, что контакты с Беларусью приостановлены

КП - Беларусь00:31

Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей
REGNUM07:29

У тульского «Арсенала» появился новый титульный спонсор

Тульский «Арсенал» официально подтвердил подписание спонсорского контракта с горно-металлургическим холдингом «Металлоинвест», который теперь станет премиальным спонсором клуба, сообщает пресс-служба «пушкарей».
Чемпионат07:46

Названы самые частые нештатные ситуации в московских ЗАГСах

Отказ жениха от регистрации брака, роды и бывшие любовники невесты являются самыми распространенными нештатными ситуациями в ЗАГСах Москвы, сообщил журналистам разработчик программы "Организация и проведение торжественных церемоний в органах ЗАГС Москвы" Ольга Чернышева.
РИА Новости06:35
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Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфаксвчера в 08:05
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