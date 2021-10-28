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Глава МИД Украины заявил об отсутствии нарушений в ситуации с беспилотником Bayraktar

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ничего не нарушала, применив беспилотник Bayraktar в Донбассе.
RT на русском
26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в бою дрон Bayraktar.
РЕН ТВ
Кулеба сообщил, что применение беспилотника было продиктовано интересами самообороны ВСУ.
ТК Звезда
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.
РИА Новости

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