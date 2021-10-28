RT на русскомГлава МИД Украины заявил об отсутствии нарушений в ситуации с беспилотником BayraktarГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ничего не нарушала, применив беспилотник Bayraktar в Донбассе.RT на русском26 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые задействовали в бою дрон Bayraktar.РЕН ТВКулеба сообщил, что применение беспилотника было продиктовано интересами самообороны ВСУ.ТК ЗвездаПолеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения запрещены минскими соглашениями.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНТВНТВТК ЗвездаНародные новостиНТВВоенное делоНовостной фронтИА Красная ВеснаForPostПолитРоссияФАНГазета.RuПолитическая ЭкспертизаВаши новостиНациональная служба новостейЦарьградТелеканал 360°Подробнее о событииМИД Украины: мы предупредили СЦКК о боевом применении дрона в ДонбассеИА Красная Весна13:26Глава МИД Украины: применение БПЛА Bayraktar в Донбассе не нарушает Минские соглашенияLenta.ru10:57Кулеба заявил, что применение БПЛА Bayraktar в Донбассе не нарушает Минские соглашенияВоенное дело11:35МИД Украины: применение беспилотника не нарушило Минских соглашенийНациональная служба новостей11:13В ДНР заявили, что БПЛА Bayraktar попадает под запрет Минских соглашений по ДонбассуРИА Новости12:08Кулеба утверждает, что Украина ничего не нарушила, использовав в Донбассе беспилотникТАСС11:59Военкор Котенок: действия Украины являются прямым нарушением Минских договоренностейНовостной фронт05:00Показать ещёОценить61Поделиться