То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей, которое открывается, для того, чтобы принести мир на нашу землю.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".

Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы

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