Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы

Культура Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят» Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

Игры В сеть выложили «скриншоты» ожидаемой игры GTA 6 Пользователи форума Reddit обсуждают изображения, которые, как было заявлено, являются скриншотами из игры GTA 6. Их на популярную интернет-площадку загрузил один из пользователей.

Политика Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России Проживающий в Москве экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, который был причастен к утечке секретных данных американских спецслужб в 2013 году, рассказал, что тайно женился.

Армия и оружие Лавров рассказал об окончании войны в Сирии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Об этом он рассказал в интервью газете «Труд».

Шоу-бизнес Директор актрисы Заворотнюк отрицает слухи о ее госпитализации Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг сообщения ряда СМИ о госпитализации артистки в тяжелом состоянии.

Политика Нормандская четверка подпишет ряд документов по Донбассу В рамках предстоящего саммита в нормандском формате лидеры России, Украины, Германии и Франции подпишут документы по донбасскому урегулированию, подготовка которых уже идет.

Здоровье 72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила 72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.

Гаджеты Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.

Единоборства Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов встретились в Дагестане Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Дагестане по случаю празднования 20-летия разгрома бандформирований, вторгшихся в республику осенью 1999 года, после встреч с жителями и ополченцами в Ботлихском районе встретился с российским бойцом смешанного стиля (ММА), защитившим титул чемпиона мира UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Происшествия Пять человек стали жертвами ливней в Испании По меньшей мере пять человек погибли в результате ливневых дождей в нескольких регионах Испании, передаёт 13 сентября El Pais.

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Происшествия Карты Google помогли найти человека, пропавшего 22 года назад Пользователь Сети нашел на спутниковых картах Google машину, принадлежащую американцу по имени Уильям Молдт, пропавшему без вести почти 22 года назад.

Здоровье Кардиолог рассказал, как помидоры могут навредить здоровью Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.

Шоу-бизнес Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.