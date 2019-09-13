Политика
ИзвестияГлава МИД Украины увидел оттепель в отношениях между Москвой и Киевом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об оттепели в текущих отношениях Москвы и Киева. Об этом глава МИДа рассказал в эфире телеканала «Интер».
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
Политика
На Украине заявили о переносе встречи «нормандской четверки»
Украинский министр иностранный дел Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" будет перенесена на неопределенное время.
Газета.Ru вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее госпитализации
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, опроверг появившиеся в СМИ слухи о ее госпитализации.
Актуальные Новости вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Гаджеты
Western Digital представила линейку игровых накопителей WD BLACK
Megaobzor.com вчера в 07:57
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Политика
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru 12 сентября в 13:00
Энергетика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM вчера в 19:22
Происшествия
В реабилитационных центрах Петербурга СК нашел незаконно удерживаемых
В Ленинградской области Следственный комитет возбудил дело о незаконном удержании десятков людей в сети реабилитационных центров, где им навязывали услуги по освобождению от алкогольной и иных зависимостей.
Интерфакс вчера в 15:12
Энергетика
«Нафтогаз» прояснил позицию Киева по транзиту российского газа
Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» обозначила позицию Киева относительно нового транзитного контракта с российским Газпромом.
REGNUM 11 сентября в 15:08
Единоборства
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 12 сентября в 10:51
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Политика
Гончарук заявил, что украинское правительство выступает за прагматичные отношения с РФ
Правительство Украины намерено выстраивать прагматичные отношения с Российской Федерацией.
ТАСС 04:05
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено реализовать ряд масштабных инфраструктурных проектов, в частности, соединить водным маршрутом Балтийское и Черное моря.
РИА Новости 03:15
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Здоровье
Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов
Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.
Екатеринбург-ТВ вчера в 01:15
Единоборства
Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн
Обозреватель Майк Коппинджер на своей странице в «Твиттере» утверждает, что россиянин заработает $ 12 млн.
Чемпионат 03:14
Политика
В Крыму предложили Зеленскому провести референдум
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса.
Lenta.ru 03:17
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
РИА Новости вчера в 12:17
Гаджеты
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Осенью 2019 года эксперты Роскачества пополнили масштабное исследование смартфонов итогами испытаний 23 новинок, в результате чего в рейтинге устройств, сформированном летом этого же года, произошли изменения.
Роскачество вчера в 01:00
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости вчера в 11:33
Экономика
Правительство России проведет эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября 2019 по 31 мая 2020 года пройдет эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам средствами идентификации.
Реальное время вчера в 08:20
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Политика
Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.
Российская газета вчера в 23:48
Политика
Посол заявил о планах США по покупке порта на севере Греции
RT на русском 03:11
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
Политика
Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 14:50