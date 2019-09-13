Политика

ИзвестияИзвестияГлава МИД Украины увидел оттепель в отношениях между Москвой и Киевом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об оттепели в текущих отношениях Москвы и Киева. Об этом глава МИДа рассказал в эфире телеканала «Интер».
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Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях Москвы и Киева

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Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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