То, что мы сейчас наблюдаем, это определенное потепление, оттепель в отношениях между Украиной и Россией. И президент Зеленский пытается максимально использовать это окно возможностей, которое открывается, для того, чтобы принести мир на нашу землю.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» сообщил, что появилась оттепель в готовности договариваться с Россией. Этим сейчас пользуется украинский президент Владимир Зеленский, сказал глава МИДа.

Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией

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