В распоряжении российской армии появилась американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны", ссылаясь на личные источники.
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет Западу поставки вооружений на Украину, из-за которых гибнут люди, передает слова дипломата РИА "Новости" "Это очень болезненный опыт, который я не знаю, как преодолеть", - сказал Полянский в эфире TNT Radio.
"Принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии, которые, заняв недружественную антироссийскую позицию, выступают в том числе с безосновательными обвинениями в адрес нашей страны в контексте специальной военной операции на Украине", — говорится в заявлении ведомства.