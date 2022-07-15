Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не забудет Западу поставки вооружений на Украину, из-за которых гибнут люди, передает слова дипломата РИА "Новости" "Это очень болезненный опыт, который я не знаю, как преодолеть", - сказал Полянский в эфире TNT Radio.