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Глава МИД Великобритании Трасс обвинила Россию в смерти находившегося в плену ДНР наемника

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в ДНР, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
РИА Новости
Британский МИД вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти Пола Ури.
RT на русском
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля находившийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури скончался из-за хронических болезней.
REGNUM
О смерти Пола Ури ранее сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Smotrim.ru

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