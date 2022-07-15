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Глава МИД Великобритании Трасс обвинила Россию в смерти находившегося в плену ДНР наемника

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в ДНР, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
РИА Новости
Как сообщила в пятницу глава МИД ДНР Наталья Никонорова, британец, страдавший рядом хронических заболеваний, включая диабет, 10 июля "умер от острой коронарной недостаточности, осложнившейся отеком легких и головного мозга".
ТАСС
О смерти британского наемника ранее сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Lenta.ru
По словам Морозовой, на Украине Пол Ури занимался подготовкой наемников и командовал боевыми операциями Вооруженных сил Украины (ВСУ).
URA.Ru

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