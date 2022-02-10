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Глава МИД Великобритании Трасс отказалась признавать Ростов и Воронеж регионами России

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.
РИА Новости
«В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области [Ростовская и Воронежская] являются частью суверенной России», — сказала она.
РБК
В посольстве Великобритании в Москве комментировать ситуацию не стали.
Московский Комсомолец
Глава МИД РФ также назвал диалог России с Западом «разговором немого с глухим».
Lenta.ru

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