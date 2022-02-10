Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В техническом плане машина, по заверениям автора объявления, отличная, поэтому любые проверки на любых СТО пройдёт спокойно. №8 — Lexus LX570, 2019 года выпуска Цена у этого автомобиля уже 8,8 миллиона рублей.