Вселенная полна загадочных объектов, да и наша собственная Солнечная система не является исключений: при всей своей относительной изученности она по-прежнему включает в себя то, для чего у ученых пока не нашлось объяснений — от космического Бермудского треугольника до «инопланетного зонда».