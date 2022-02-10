Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, сообщил РИА Новости присутствовавший на встрече источник.
Вселенная полна загадочных объектов, да и наша собственная Солнечная система не является исключений: при всей своей относительной изученности она по-прежнему включает в себя то, для чего у ученых пока не нашлось объяснений — от космического Бермудского треугольника до «инопланетного зонда».
Минэкономики разработало план реализации низкоуглеродной стратегии Сегодня первый вице-премьер Андрей Белоусов проведет совещание, посвященное плану реализации правительственной стратегии низкоуглеродного развития РФ, подготовленному Минэкономики.
Член палаты представителей США Марджори Грин в эфире программы Real America назвала спикера нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси «полицией гаспачо», перепутав название гестапо — тайной полиции нацистской Германии — с холодным супом.
Во время турне Happier Than Ever Айлиш будет поддерживать различные экологические организации и призывать поклонников взять на себя обязательство употреблять больше растительной пищи, пишет Vegetarian.