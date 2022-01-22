РБКГлава МИД Великобритании приедет в феврале в Москву на переговоры с ЛавровымМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Москву в феврале для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.РБКГлавы МИД Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года.ТАССТрасс была назначена главой МИД Великобритании 15 сентября 2021 года.ИнтерфаксГлава британского МИД хочет, чтобы РФ прекратила свою немотивированную агрессию.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьРБКРБКТК ЗвездаRuBaltic.RuГазета.RuRT на русскомЦентральная Служба НовостейКомсомольская правдаФАНГлагоLВечерняя МоскваИА Красная ВеснаПолитРоссияLife.ruНациональная служба новостейРосбалтПодробнее о событииВ посольстве Британии не стали комментировать сообщения о визите главы МИД Трасс в РоссиюРИА Новости04:33Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры с ЛавровымТАСС01:28ТАСС: глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговорыRT на русском01:37Глава МИД Великобритании Трасс в феврале приедет в Москву на встречу с министром ЛавровымLenta.ru01:30Глава МИД Великобритании приедет в феврале в Москву на переговоры с ЛавровымРБК01:29Глава МИД Великобритании Трасс в феврале приедет в Москву на переговоры с ЛавровымИзвестия03:40Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в февралеИнтерфакс01:16Показать ещёОценить338Поделиться