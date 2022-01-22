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Глава МИД Великобритании приедет в феврале в Москву на переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Москву в феврале для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК
Главы МИД Соединенного Королевства не посещали Россию с декабря 2017 года.
ТАСС
Трасс была назначена главой МИД Великобритании 15 сентября 2021 года.
Интерфакс
Глава британского МИД хочет, чтобы РФ прекратила свою немотивированную агрессию.
Общественная служба новостей

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В посольстве Британии не стали комментировать сообщения о визите главы МИД Трасс в Россию
РИА Новости04:33
Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры с Лавровым
ТАСС01:28
ТАСС: глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры
RT на русском01:37
Глава МИД Великобритании Трасс в феврале приедет в Москву на встречу с министром Лавровым
Lenta.ru01:30
Глава МИД Великобритании приедет в феврале в Москву на переговоры с Лавровым
РБК01:29
Глава МИД Великобритании Трасс в феврале приедет в Москву на переговоры с Лавровым
Известия03:40
Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале
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