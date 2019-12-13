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Лидер британских лейбористов Джереми Корбин сохранил место в парламенте, но заявил, что в будущем уйдет с поста главы партии.
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Корбин заявил о своём уходе с поста главы лейбористов

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