Политика
РИА НовостиКорбин заявил, что уйдет с поста главы британских лейбористов
Лидер британских лейбористов Джереми Корбин сохранил место в парламенте, но заявил, что в будущем уйдет с поста главы партии.
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Кино
Роберт Дауни-младший провел кастинг животных для «Доктора Дулиттла»
Происшествия
Директора школы Новосибирска подозревают в распространении порнографии
В одной из муниципальных школ Советского района Новосибирска месяц работал директор, на которого завели уголовное дело за распространение порнографии.
Армия и оружие
«Использовали запрещённые миномёты»: ВСУ обвиняет НМ ЛДНР в обстрелах
Осуществляли обстрелы возле Лебединского, Павлополя, Широкино из гранатомётов различных систем, крупнокалиберных пулемётов, других видов стрелкового оружия и запрещённых миномётов.
Футбол
Пономарев: «Футболисты ЦСКА сегодня будут стараться показать себя с лучшей стороны в Европе»
Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором армейцы сыграют в гостях с «Эспаньолом».
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Общество
Госдума вернула курилки в аэропорты
Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
Авто
В России представили кроссовер Skoda Karoq
В Санкт-Петербурге официально представили кроссовер Skoda Karoq, предназначенный для российского рынка.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Политика
Собчак заступилась за Сокурова перед Кадыровым
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Политика
Путин отправил в отставку губернаторов двух регионов
Президент Владимир Путин подписал указы об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Общество
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу
Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Кино
Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Новая приставка получила название Xbox Series X и обновленный дизайн в виде вертикальной башни.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по контролю над вооружениями
Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Экономика
В России снизился уровень социального неравенства
Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах россиян.
Космос
К неизбежной катастрофе ведет ежегодное ускорение таяния ледников
На протяжении десятилетий большая часть льда ежегодно тает и уже не возобновляется.
Авто
Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12
Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар объявил о начале «решающей битвы» за Триполи
Фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), объявил о «последней битве» за Триполи.
Политика
Латвийский политик предостерег от плохих отношений с Россией
Бывший министр сообщения балтийской страны Анрийс Матисс заявил, что из-за политики Риги в отношении Москвы Россия значительно урезает транзит через латвийские порты.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Политика
Bloomberg: Трамп одобрил первую часть торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп подписал соглашение о заключении первой сделки в рамках торговой войны с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Алтайском крае
Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Армия и оружие
Полковник ВСУ: Готовы реинтегрироваться с российскими военными, но не с праворадикалами Украины
Во время круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский полковник заявил о готовности украинских военных «реинтегрироваться с российскими военными и отрядами сепаратистов Донбасса».
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.