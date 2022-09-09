Участники команд бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева и Нейта Диаса прошли по грани, устроив массовую потасовку перед поединком, но глава организации Дэйна Уайт правильно разберется в этой ситуации, заявил РИА Новости президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Зарема Салихова отреагировала на историю агента Тимура Гурцкая, который поведал о том, что тренер Антонио Конте просил у бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна трансферы размером 100 млн евро для выхода в плей-офф Лиги чемпионов или 50 млн для победы в чемпионате России.