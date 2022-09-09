Будьте в Плюсе

Глава МИД Венгрии Сийярто: главы Минэнерго ЕС не достигли решения по лимиту цен на газ

Предложение ввести лимит цен на российский газ не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики стран — членов Евросоюза, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
РИА Новости
Министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Коммерсантъ
По данным FT, не менее десятка государств выступают за общие ограничения для всех поставщиков газа в Европу.
Московский Комсомолец
Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава МИД Венгрии: министры энергетики ЕС не договорились о потолке цен на газ из России
Lenta.ru09:16
В ЕС не смогли прийти к общему решению по установлению потолка цен на газ
Известия09:05
В Венгрии сообщили, что министры ЕС не пришли к решению по потолку цен на газ из России
ТАСС09:18
Глава МИД Венгрии заявил, что договорённость о потолке цен на газ пока не достигнута
RT на русском08:55
Глава МИД Венгрии Сийярто: министры ЕС не достигли решения по потолку цен на газ из РФ
Газета.Ru09:31
Глава МИД Венгрии: министры энергетики стран ЕС не договорились о потолке цен на газ
Коммерсантъ09:03
Глава МИД Венгрии Сийярто: главы Минэнерго ЕС не достигли решения по лимиту цен на газ
РИА Новости08:14

Интересное

МИД Венгрии поставил перед ЕК вопрос о целесообразности дальнейших санкций против России

МИД Венгрии задал вопрос Еврокомиссии о том, как долго Евросоюз намерен продолжать политику санкций против России, однако чёткого ответа так и не получил.
RT на русском09:52

Президент Турции Эрдоган сообщил о разговоре с Путиным по поводу цен на газ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цены за газ, приводит его слова телеканал NTV.
РИА Новости09:03

Под Ростовом пропавшую по пути в школу 14-летнюю девочку нашли убитой на окраине села

В Ростовской области следователи, полицейские и волонтеры нашли тело пропавшей два дня назад 14-летней школьницы, оно было обнаружено в лесополосе на окраине села Прохоровка.
Lenta.ru06:24

Союзные силы пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи в Харьковской области

Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости06:58

Гаджиев: команды Чимаева и Диаса прошли по грани, устроив драку перед поединком UFC

Участники команд бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева и Нейта Диаса прошли по грани, устроив массовую потасовку перед поединком, но глава организации Дэйна Уайт правильно разберется в этой ситуации, заявил РИА Новости президент промоутерской компании AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев.
РИА Новости04:15

Генсек НАТО Столтенберг допустил прекращение существования Украины при отказе воевать

"Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство", — подчеркнул он.
РИА Новости09:01

В Москве суд арестовал россиянина Михаила Баранова по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО до 7 октября гражданина России Михаила Баранова в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.
ТАСС09:45

Минобороны РФ передали данные о ходе СВО на Украине на 7 сентября

На прошедшем брифинге Минобороны представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ситуации на местах боевых действий по состоянию на 7 сентября.
Yakutsk.ru7 сентября в 07:23

Салихова назвала агента Гурцкая сказочником

Зарема Салихова отреагировала на историю агента Тимура Гурцкая, который поведал о том, что тренер Антонио Конте просил у бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна трансферы размером 100 млн евро для выхода в плей-офф Лиги чемпионов или 50 млн для победы в чемпионате России.
Советский спорт08:40

Румынский военный корабль подорвался в Констанце на мине, которую должен был обезвредить

Румынский военный корабль в районе порта Констанца в Черном море подорвался на мине, которую должен был обезвредить, сообщила пресс-служба Военно-морских сил страны.
РИА Новости03:18