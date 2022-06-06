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Глава МИД Венгрии Сийярто поддержал заявление о психических проблемах Зеленского

Однако в то же время «украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить», — написал Сийярто.
ИА Красная Весна
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.
РИА Новости
Зеленский заявлял, что премьеру Венгрии Орбану, выступающему против расширения антироссийских санкций на энергосектор, придется выбирать между Россией и остальным миром.
РИА Новости
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье".
РИА Новости

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Глава МИД Венгрии заявил, что разделяет мнение о психических проблемах Зеленского
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