"Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей", - сказал Сийярто (цитата по информационному агентству MTI).
Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко покинул Каховскую ГЭС до ее обстрела со стороны Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник в сопровождении Кириенко.
Экс-глава минфина Риши Сунак в очередной раз набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьера Великобритании, на втором месте замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, заявил в понедельник глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по итогам голосования.
Отказ одного из крупнейших в Испании банков - CaixaBank - зачислять поступающие из России пенсии детям войны - вывезенным в Советский Союз в годы Гражданской войны в Испании (1936-1939) - является примером того, как санкционное рвение западных стран отражается на собственных гражданах.
Из-за аномальной жары и проблем с размягчением покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП), военная база Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Брайз-Нортон вышла из строя, все полеты прекращены до восстановления инфраструктуры аэродрома.