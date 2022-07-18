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Глава МИД Венгрии Сийярто: согласован седьмой пакет санкций против РФ

14 июня Сийярто отмечал, что власти Венгрии и Австрии не готовы обсуждать введение санкций в отношении поставок природного газа из РФ.
Известия
"Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей", - сказал Сийярто (цитата по информационному агентству MTI).
Газета.Ru
Рестрикции будут включать в себя запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения, ограничения на госзакупки и прием депозитов, запрет на бухгалтерские услуги, аудит, передает ТАСС.
Татар-информ
Сийярто подтвердил, что, по мнению венгерского правительства, Евросоюз должен уделять первостепенное внимание достижению мира на Украине, а не разработке новых санкций против России.
ТАСС

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