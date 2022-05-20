Будьте в Плюсе

Глава МИД Венгрии заявил о разрушении ее экономики без российского газа

Экономика Венгрии будет уничтожена, если останется без российского газа, заявил
 министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу Fox News.
РБК
"Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро", – сказал Сийярто.
Москва 24
Как писала Общественная служба новостей ранее, Венгрия выступила против шестого пакета санкций, которое включает эмбарго на российскую нефть.
Общественная служба новостей
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости

Подробнее о событии

Сийярто заявил, что Венгрия не сможет закупать достаточно нефти без поставок из России
Lenta.ru20:11
Глава МИД Венгрии: Без поставок российского газа экономика страны будет уничтожена
Российская газета18:19
Глава МИД Венгрии признал, что экономика страны будет уничтожена без нефти из РФ
Общественная служба новостейвчера в 16:40
Глава МИД Венгрии: без поставок российского газа экономика страны будет уничтожена
RT на русском17:44
Глава МИД Венгрии Сийярто: экономика страны без российского газа будет уничтожена
РИА Новости17:16
Венгрия не сможет закупать достаточно нефти в случае отказа от топлива из РФ
Известия17:47
В МИД Венгрии заявили, что экономика страны будет уничтожена без российской нефти
ТАССвчера в 16:29

Интересное

Федутинов предположил, что Шойгу анонсировал поставку БПЛА «Альтиус» в войска РФ

Эксперт по беспилотным системам Денис Федутинов назвал беспилотник, поставку которого в войска анонсировал Сергей Шойгу.
Pravda.Ruвчера в 15:50

Минобороны сообщило о полном освобождении территории завода «Азовсталь» и Мариуполя

В министерстве отметили, что с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из "Азова" и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.
РИА Новостивчера в 15:08

Представитель Пентагона Кирби опроверг сообщения о подготовке плана уничтожения ЧФ России

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что сообщения о разработке в США планов уничтожения российского Черноморского флота (ЧФ) не соответствуют действительности.
РИА Новостивчера в 15:41

Reuters: Германия и Италия разрешили импортерам открывать рублевые счета для покупки газа

Власти Германии сообщили импортерам российского газа, что они могут открывать рублевые счета, если платежи через Газпромбанк проходят «не в российской валюте», сообщили источники Reuters.
Коммерсантъ19:23

Глава МИД Венгрии Сиярто предложил ЕС эмбарго на морские поставки нефти РФ взамен наземных

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто нашел способ сохранить поставки российской нефти в Европейский союз (ЕС), предложив союзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных.
Lenta.ru17:08

«Вояджер-1» стал посылать необычные данные на Землю

Космический аппарат "Вояджер-1" стартовал в 1977 году.
Ferraвчера в 15:02

Сенатор Макконнелл: новый пакет помощи США Украине может помочь открыть порт Одессы

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что, по его мнению, новый пакет помощи США Украине может помочь открытию Одесского порта.
РИА Новости19:02

Президент Зеленский призвал заключить договор о передаче зарубежных активов России Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным государствам-партнерам заключить многосторонний договор, который предполагает конфискацию активов России за рубежом и передачу их Украине и другим странам.
Lenta.ru17:00

Эксперт Оуэнс: санкции не поставили экономику России на колени из-за ее уникальной роли

"Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени", — отметил Оуэнс.
РИА Новости20:00

Минфин Украины утверждает, что G7 должна ввести полное нефтегазовое эмбарго в отношении РФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает, что страны Группы семи (G7) должны ввести полное нефтегазовое эмбарго в отношении России из-за специальной военной операции.
ТАСС20:33