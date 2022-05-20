"Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро", – сказал Сийярто.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто нашел способ сохранить поставки российской нефти в Европейский союз (ЕС), предложив союзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил иностранным государствам-партнерам заключить многосторонний договор, который предполагает конфискацию активов России за рубежом и передачу их Украине и другим странам.
"Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени", — отметил Оуэнс.