Политика
Политика СегодняГлава МИД Японии Таро Коно может стать министром обороны
Нынешний министр иностранных дел Японии Таро Коно после намеченных на 11 сентябре перестановок в правительстве может занять пост министра обороны вместо Такэси Иваи.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 04:12, Вашингтон
Наука
Ученые из США открыли механизм возникновения жизни в космосе
Ugpressa.ru вчера в 17:29
Политика
Меркель рассказала о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Работа над проведением саммита в нормандском формате ведётся, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
REGNUM 04:00
Общество
Суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру
Коммерсантъ 03:25
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка", которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Российская газета 03:21
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Футбол
Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
Чемпионат вчера в 21:43
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Спорт
Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске
Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Политика
В МИД анонсировали ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан США после того, как Госдеп ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета, заявили в российском МИД.
RT на русском 02:30
Гаджеты
Apple показала новые iPhone 11 и iPhone Pro
Компания Apple показала iPhone 11 и iPhone Pro. Презентация новинок состоялась в театре Стива Джобса.
Росбалт вчера в 14:25
Экономика
Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров
По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.
REGNUM вчера в 21:36
Политика
Петербургский горизбирком утвердил результаты выборов губернатора
Горизбирком Санкт-Петербурга утвердил результаты выборов губернатора.
Известия 02:27
Киберспорт
Вышла пробная версия FIFA 20 — можно сыграть в новый режим VOLTA
FIFA 20 выйдет 27 сентября, на ПК ее можно предзаказать в Origin: стандартное издание обойдется в ₽3 499.
CyberSport.ru вчера в 17:21
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Кино
«Джон Картер» назван самым провальным фильмом в истории Голливуда
Ранее картина режиссера Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли была названа самым лучшим фильмом, снятым по комиксам.
МИР 24 вчера в 21:09
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Футбол
Литва — Португалия 1:5
34-летний португалец, занимающий второе место в списке лучших бомбардиров национальных команд в истории, сократил отставание от лидера рейтинга Али Даеи, у которого 109 голов за сборную Ирана.
ProstoProSport вчера в 15:59
Политика
Новак заявил о готовности России к переговорам по газу с Украиной и ЕК
Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия готова провести 19 сентября трёхсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной.
RT на русском 02:57
Гаджеты
Три новых недорогих смартфона Xiaomi покажут в сентябре
Что касается предстоящего дебюта, то публике будут предложены недорогие смартфоны Redmi 8, Redmi 8A и Xiaomi Mi 9 Lite.
Faktom вчера в 12:29
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественную медпомощь
По данным издания, Минздрав планирует штрафовать государственные лечебные учреждения за несоответствие требованиям, которые охватывают все этапы оказания медицинской помощи: от первичного осмотра пациента до его выписки и установления инвалидности.
Профиль 01:59
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Экономика
Глава ПФР поддержал проведение новой пенсионной реформы
Среди положительных сторон новой системы Дроздов отметил добровольное участие населения в ней, а также возможность использования уже сформированных накоплений и включение денег в систему гарантирования выплат через АСВ.
Век 09 сентября в 15:02
Политика
Эксперты нашли экстремизм в призывах Егора Жукова «бороться, чтобы Россия стала свободной»
В одном из видео, в котором Жуков размышлял об итогах митинга 7 октября 2017 года, эксперты увидели призыв бороться любым способом, «что включает в себя и действия насильственного характера, в частности, насильственный захват власти, вооруженный мятеж».
Медиазона 03:24