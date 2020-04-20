Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 615

Общество Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24". 1

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Происшествия В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.

Общество Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы. 2,8K

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 187

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