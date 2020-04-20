Коронавирус
vtomske.ruГлава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший кризис
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.
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Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей
В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи.
Российская газета 07:05
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
Кабмин выделил 1,3 млрд руб. Росгвардии на закупку медицинской техники
Правительство России выделило Росгвардии около 1,3 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ и других медицинских приборов для лечения коронавирусной инфекции.
РБК 07:34
Общество
Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей
Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Политика
Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах
В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США
Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.
ТАСС 06:48
Общество
Правительство дополнило перечень товаров первой необходимости
Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был дополнен распоряжением правительства РФ, которое было опубликовано на сайте кабмина 20 апреля 2020 года.
СитиТрафик 07:18
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно
Способный завершить строительство газопровода «Северный поток-2» российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул испанский порт Лас-Пальмас и пошел в Египет.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде
В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru вчера в 12:10
Общество
Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице
В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда
РИА Новости 05:58
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Политика
Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией
Регионы плохо осваивают средства, выделяемые на борьбу с коронавирусом, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
BFM.ru 07:20
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин намерен провести в режиме видеоконференции совещание с экспертами, посвященное ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
ПРАЙМ 05:28
Общество
АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.
РИА Новости 03:32