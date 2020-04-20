Коронавирус

vtomske.ruvtomske.ruГлава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший кризис

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.
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МИД Японии назвал нынешний кризис величайшим после Второй мировой войны

РБК04:43

МИД Японии: экономика столкнулась с тяжелейшим кризисом со времён войны

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Японский министр предрек миру сильнейший кризис со времен Второй мировой

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В Японии заявили, что мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен войны

ТАСС01:10

МИД Японии: мировая экономика столкнулась с сильнейшим со времен Второй мировой войны кризисом

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Глава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший после войны кризис

РИА Новости00:42

Япония заявила о кризисе мировой экономики из-за коронавируса

Известия00:27
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
1,1K
Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,8K
Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
2,1K
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
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Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
105
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Здоровье

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

РБК 06:11
456
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Общество

Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей

В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи.
Российская газета 07:05
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Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество

Кабмин выделил 1,3 млрд руб. Росгвардии на закупку медицинской техники

Правительство России выделило Росгвардии около 1,3 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ и других медицинских приборов для лечения коронавирусной инфекции.
РБК 07:34
101
Общество

Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
2,8K
Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
187
Политика

Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах

В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:57
267
Общество

Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США

Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.
ТАСС 06:48
5
Общество

Правительство дополнило перечень товаров первой необходимости

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости был дополнен распоряжением правительства РФ, которое было опубликовано на сайте кабмина 20 апреля 2020 года.
СитиТрафик 07:18
1
Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
169
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Способный завершить строительство газопровода «Северный поток-2» российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул испанский порт Лас-Пальмас и пошел в Египет.
Lenta.ru 02:04
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Происшествия

Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде

В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru вчера в 12:10
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Общество

Уволенные в эпидемию смогут получать максимум выплат по безработице

В целях реализации президентского поручения Михаил Мишустин утвердил правительственное постановление от 12 апреля 2020 г. № 485, которое предписывает назначать выплаты по безработице по верхней планке тем россиянам, которые потеряли рабочее место в период коронавирусной эпидемии.
Время Бухгалтера 07:11
18
Происшествия

Власти Москвы назвали причину смерти женщины у подъезда

РИА Новости 05:58
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Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
71
Политика

Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией

Регионы плохо осваивают средства, выделяемые на борьбу с коронавирусом, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
BFM.ru 07:20
10
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
319
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин намерен провести в режиме видеоконференции совещание с экспертами, посвященное ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
ПРАЙМ 05:28
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Происшествия

Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе в Шереметьево

Известия 07:06
2
Общество

АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице.
РИА Новости 03:32
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