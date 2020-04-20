Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,8K

Политика Путин заявил, что в России замедляется распространение коронавируса Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с отечественными вирусологами заявил, что распространение инфекции на территории РФ продолжается, однако данный процесс удалось притормозить, рассказывает "Лента.ру".

Культура Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой. 2

Общество Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта». 2,7K

Общество В Москве стабилизировалось число тяжелобольных коронавирусом В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки. 9

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 332

Политика Путин заверил, что России не нужен импорт антисептиков Президент России Владимир Путин заявил, что в Россия не нуждается в импорте антисептиков на фоне нынешней пандемии коронавируса.

Общество Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. 2

Происшествия В пригороде Парижа начались беспорядки Беспорядки начались в парижском пригороде Вильнев-ла-Гаренн утром 20 апреля после заявлений о том, что полиция слишком грубо обращается с этническими меньшинствами, передает Daily Mail. 1

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас умилил Сеть трогательным видео с подросшими близнецами A post shared by Enrique Iglesias (@ enriqueiglesias) on Apr 19, 2020 at 2:00pm PDT Большинство поклонников поблагодарили Иглесиаса за трогательное видео и пожелали "звездному" семейству крепкого здоровья и всех благ.

Общество Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных В интервью РБК банкир отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но для неё сейчас не время». 29

Происшествия В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции. 351

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 848

Политика Путин проведет совещание по коронавирусу Президент РФ Владимир Путин проведет сегодня по видеосвязи совещание с экспертами по коронавирусу. 264

Общество Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в России Российский вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания с президентом Владимиром Путиным обратила внимание на то, что в России средний возраст заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин 47,9 года, а для мужчин – 44,7 года. 13

Общество Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая. 307