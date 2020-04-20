Коронавирус
vtomske.ruГлава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший кризис
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.
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Шоу-бизнес
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег
Газета Metro 08:01
Политика
Путин: Россия заключила контракт с США на поставку деталей для ИВЛ
Москва, 20 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Россия заключила контракт с США на поставку деталей для аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
REGNUM 10:23
Культура
Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой.
Рамблер 04:53
Общество
Во Владикавказе 500 человек вышли на сход против самоизоляции и власти
Взволнованные жители собрались на площади Штыб из-за потери работы и недостатка информации.
Readovka.ru 06:10
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель
Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель.
Российская газета 05:48
Общество
Охлобыстин заявил, что на Пасху ходил в храм, но ничего не нарушал
Актер и бывший священник Иван Охлобыстин подтвердил, что на Пасху ходил в храм Софии Премудрости Божией в Москве, но заявил, что ничего не нарушал.
Коммерсантъ 06:31
Шоу-бизнес
Тодоренко расплакалась на ТВ из-за выступления Топалова в образе панды
Телеведущая Регина Тодоренко на шоу "Маска" на одном из федеральных каналов не смогла сдержать слез, когда узнала, что в костюме Панды скрывался Влад Топалов.
VSE42.RU 03:40
Общество
Академик рассказал Путину, как коронавирус обманывает иммунитет
Часть генома коронавируса направлена на то, чтобы постоянно меняться таким образом, чтобы иммунная система человека вырабатывала антитела, которые не смогут его нейтрализовать, сообщил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Комсомольская правда 08:45
Общество
Суд смягчил срок активисту Котову
Газета.Ru 10:01
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Игры
Фото: Microsoft представила Xbox One, стилизованную под Cyberpunk 2077
Вашингтон, 18 апреля 2020, 04:19 — REGNUM Microsoft представила версию консоли Xbox One, дизайн которой выполнен в стилистике предстоящей игры игру Cyberpunk 2077.
REGNUM 17 апреля в 21:48
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Здоровье
На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице
В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения.
RT на русском 09:44
Энергетика
«Газпром нефть» начала производство антисептиков
"Газпром нефть" ради борьбы с коронавирусом начала производство антисептических растворов на резервных мощностях предприятий "Газпромнефть-смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде.
Интерфакс 10:01
Футбол
В РПЛ рассказали, когда планируется возобновление чемпионата России
Руководство Российской Премьер-Лиги назвало возможные сроки возобновления сезона 2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
НИА-Красноярск вчера в 22:15
Общество
Ростовская область вошла в число самых вымирающих регионов России
Естественная убыль населения в Ростовской области за период с 2017 по 2019 годы составила 46,5 тысяч человек.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:26
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза необходимого для производства лекарства оборудования.
Петербургский дневник 10:07
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Здоровье
Путин провел совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел видеосовещание, посвященное ситуации с коронавирусом и санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
РИА Новости 09:07
Общество
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
Космос
Спутник Intelsat-901 с подключенным MEV-1 возобновляет работу
«В ноябре компания Intelsat перевела клиентов со спутника Intelsat-901 и начала выводить его с геосинхронной орбиты, чтобы встретиться с MEV-1 на орбите для мертвых спутников - в нескольких сотнях километрах над активными спутниками», сообщил Жан-Люк Фроелигер, вице-президент Intelsat по операциям и инженерии 17 апреля.
AstroNews.ru 18 апреля в 13:10
Шоу-бизнес
Шнуров показал редкий кадр с полуобнаженной женой
Музыкант Сергей Шнуров редко публикует в соцсетях снимки с четвертой женой Ольгой Абрамовой.
7Дней.ру 00:31
Авто
Анонсирован электрический внедорожник Triton Model H
Топовая версия Triton Model H будет иметь аккумуляторную батарею на 200 кВт/ч, которая может обеспечить пробег до 1 100 км без подзарядки.
SpeedMe вчера в 23:22
Здоровье
Число заразившихся пациентов и врачей российской больницы превысило 90
Ранее сообщалось, что коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 10:20
Политика
Путин рассказал об итальянской помощи России в борьбе с коронавирусом
Путин пообещал, что международное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса "продолжится по всем направлениям", Как сообщал NEWS.ru, российский президент на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране рассказал о том, что США начнут поставки в РФ комплектующих для производства аппаратов ИВЛ.
News.ru 09:55
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Общество
«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус
"Яндекс" делает все тестирование на коронавирус на дому бесплатным в рамках социального проекта "Помощь рядом".
ТАСС 09:21