Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.

Культура Харламов снова поиздевался над передачей Гузеевой Резидент Comedy Club Гарик Харламов очень любит шутить над телеведущей Ларисой Гузеевой. 3

Общество Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России. 9

Энергетика Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель. 651

Общество Академик рассказал Путину, как коронавирус обманывает иммунитет Часть генома коронавируса направлена на то, чтобы постоянно меняться таким образом, чтобы иммунная система человека вырабатывала антитела, которые не смогут его нейтрализовать, сообщил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным. 74

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,9K

Здоровье На Урале назвали причину массового заражения коронавирусом в больнице В свою очередь, глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проинформировал, что положительные анализы на коронавирус официально подтверждены у 78 пациентов и сотрудников медучреждения. 2

Энергетика «Газпром нефть» начала производство антисептиков "Газпром нефть" ради борьбы с коронавирусом начала производство антисептических растворов на резервных мощностях предприятий "Газпромнефть-смазочные материалы" в Московской области и Нижнем Новгороде.

Политика Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко ускорить регистрацию вакцины от коронавируса и ввоза необходимого для производства лекарства оборудования. 5

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 7,1K

Космос Спутник Intelsat-901 с подключенным MEV-1 возобновляет работу «В ноябре компания Intelsat перевела клиентов со спутника Intelsat-901 и начала выводить его с геосинхронной орбиты, чтобы встретиться с MEV-1 на орбите для мертвых спутников - в нескольких сотнях километрах над активными спутниками», сообщил Жан-Люк Фроелигер, вице-президент Intelsat по операциям и инженерии 17 апреля. 1

Авто Анонсирован электрический внедорожник Triton Model H Топовая версия Triton Model H будет иметь аккумуляторную батарею на 200 кВт/ч, которая может обеспечить пробег до 1 100 км без подзарядки. 5

Здоровье Число заразившихся пациентов и врачей российской больницы превысило 90 Ранее сообщалось, что коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.