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vtomske.ruvtomske.ruГлава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший кризис

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.
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МИД Японии назвал нынешний кризис величайшим после Второй мировой войны

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В Японии заявили, что мировая экономика столкнулась с сильнейшим кризисом со времен войны

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Япония заявила о кризисе мировой экономики из-за коронавируса

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:02, Ашберн
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В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Общество

Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России

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Политика

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Взгляд.ру 08:35
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Экономика

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Армия и оружие

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Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
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