Коронавирус
vtomske.ruГлава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший кризис
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.
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Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Общество
Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей
В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи.
Российская газета 07:05
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Здоровье
В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом
Еще 45 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 02:44
Общество
Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России
По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом.
Петрозаводск говорит вчера в 06:35
Политика
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
Взгляд.ру 08:35
Экономика
Москва направит на поддержку бизнеса 70 млрд рублей
По принятым мэром Сергеем Собяниным трем пакетам мер объем поддержки столичного бизнеса составит порядка 70 млрд руб.
Ведомости 04:47
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Здоровье
В Оренбургской области выявили еще 35 пациентов с коронавирусом
Напомним, 20 апреля стало первым за неделю днем, когда федеральный центр не подтвердил новых случаев коронавируса в Оренбургской области.
Orenburg.media 07:21
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Шнуров показал редкий кадр с полуобнаженной женой
Музыкант Сергей Шнуров редко публикует в соцсетях снимки с четвертой женой Ольгой Абрамовой.
7Дней.ру 00:31
Общество
«Аэрофлот» впервые перестал быть лидером в России по количеству рейсов
С 4 по 10 апреля «Аэрофлот» почти втрое сократил количество полетов по всем 56 внутренним направлениям — с трех тысяч рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки.
Snob.ru 07:49
Здоровье
Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве
Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:12
Экономика
Программу беспроцентных кредитов компаниям на выплату зарплат расширят
Кабмин расширит программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат для предприятий, которые работают в сферах, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил 20 апреля глава Правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Парламентская газета 06:43
Политика
На Украине наградили бывшего эсэсовца
Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Наука
В РАН оценили сценарий искусственного происхождения коронавируса
В РАН оценили сценарий искусственного происхождения китайского коронавируса.
Evo-rus.com 07:52
Музыка
Концерт «One World: Together At Home» вышел в виде альбома
Новый концертный альбом состоит из 79 треков. Его видеозапись длиной чуть более восьми часов уже посмотрели более 22 миллионов человек.
РИА Новости 08:45
Технологии
Facebook готовит приложение для стриминга игр
Facebook готовит мобильного конкурента стриминговых платформ Twitch и YouTube.
News.ru 05:39
Общество
Власти Японии предложили финансовую помощь проституткам из-за пандемии
ToDay News Ufa 08:15
Общество
В России за сутки выявлено 4268 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в России подтвердилось 4268 диагнозов коронавируса в 76 регионах.
Вести Подмосковья 03:51
Общество
Выход на плато по COVID-19 самоизоляцию не снимет
Академик и главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико предупредил, что режим самоизоляции нельзя отменять даже случае, перелом распространения коронавируса в стране.
Молодой коммунар 08:46
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала редкое фото сына Александра Цекало
Знаменитая певица Вера Брежнева в сети Instagram опубликовала фотографию своего 7-летнего племянника Михаила.
Территория новостей 08:53