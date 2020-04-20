Коронавирус
Shraibikus NewsГлава МИД Японии предрек сильнейший кризис мировой экономике
Из-за распространения коронавируса в мировой экономике назрел сильнейший кризис, которого не было со времен Второй Мировой войны, сообщает Shraibikus News. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Футбол
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»
Российская газета 10:49
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
Общество
Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции
Камеры видеонаблюдения в Москве за минувшие выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции.
Российская газета 11:51
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Политика
Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России
Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РБК 08:05
Происшествия
Жителя Черкесска заподозрили в убийстве женщины с двумя детьми
Следователи заподозрили жителя Черкесска в убийстве женщины и двоих детей в Карачаево-Черкессии, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 11:36
Происшествия
В Москве возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусе
Московские следователи возбудили уголовное дело из-за нового фейка о коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:03
Общество
Россияне просят отменить майские праздники
Каждый третий россиянин поддержал перенос майских выходных на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, ещё столько же считают, что приближающиеся праздники стоит вовсе отменить.
ForPost 08:25
Общество
Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса
Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
Общество
«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
Общество
Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина
Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Газета.Ru 10:54
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Политика
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
Политика
Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США.
RT на русском 09:20
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01