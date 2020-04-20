Из-за распространения коронавируса в мировой экономике назрел сильнейший кризис, которого не было со времен Второй Мировой войны, сообщает Shraibikus News. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

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Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 769

Общество В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве. 3K

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