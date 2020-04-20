Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории

Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:58, Ашберн
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