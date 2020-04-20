Коронавирус
Газета.RuГлава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории
Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
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Политика
Путин считает естественным объединение усилий стран бывшего СССР
Объединение усилий постсоветских стран является естественным делом, считает президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 07:11
Происшествия
Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга напал на полицейского
Полицейский получил ножевое ранение, помогая сотрудникам Роспотребнадзора провести принудительную госпитализацию жителя Екатеринбурга, заразившегося коронавирусной инфекцией.
ТАСС 05:03
Происшествия
Пенсионер задушил соседа по палате из-за страшного сна
Мужчины лежали в отделении эндокринологии городской больницы №1. В ночь на 18 апреля пенсионеру приснился страшный сон: в его дом проник грабитель, причем его внешность совпадала с обликом соседа по палате.
Вести.Ru 05:11
Шоу-бизнес
Гарик Харламов натравил подписчиков в Instagram на Джонни Деппа
Под последним постом в Instagram Джонни Деппа, который был посвящен песне Isolation, за час появилось множество русскоязычных комментариев.
Lisa.ru 18 апреля в 07:00
Политика
Власти США испытывали биологическое оружие на населении страны
Власти США неоднократно испытывали мощь биологического оружия на населении страны.
Дни24 04:09
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Общество
Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
Lenta.ru 04:27
Здоровье
Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов
Роспотребнадзор посоветовал мыть руки любым мылом для профилактики заражения коронавирусом, так как эффективность обычного мыла и антибактериального в этом случае одинакова.
РБК вчера в 23:00
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета 18 апреля в 11:36
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
«Яндекс» показал изменение интересов россиян во время самоизоляции
Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома».
Известия 05:36
Армия и оружие
Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США
RT на русском 05:37
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей.
Афиша Daily 04:28
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Авто
Новая Hyundai Creta станет семиместной
Новое поколение южнокорейского кроссовера Hyundai Creta получит новую модификацию. Это будет вариант с тремя рядами сидений.
Юга.ру вчера в 19:19
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
«Левада-центр»: Россияне стали лучше относиться к проституткам, наркоманам и алкоголикам
Социологи «Левада-центра» фиксируют улучшение отношения россиян к лицам, чье поведение может восприниматься как «девиантное», «нежелательное».
Фонтанка.Ру 05:16
Общество
Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 23:17
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Здоровье
На Украине назвали стоимость лечения коронавируса
«Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию, а уже в апреле это лечение будет профинансировано за счет пакета программы медицинских гарантий Национальной службы [здоровья] Украины», — рассказала замминистра.
Lenta.ru 02:52
Армия и оружие
Турецкие террористы поставили российским военным ультиматум
Турецкие террористы начали сбрасывать российским военным листовки с требованием «уйти по хорошему», грозя в случае невыполнения ультиматума полнейшим разгромом, при этом, к российским военным боевики впервые обращаются на русском языке.
Avia.pro вчера в 20:02
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
РИА Новости 05:22
Происшествия
В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома
RT на русском 03:06
Здоровье
В Башкирии выросло количество умерших от коронавируса
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что в республике зарегистрировано 347 случаев новой коронавирусной инфекции.
Горобзор.ру 03:41
Политика
Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
Наука
Тяжелые формы COVID-19 связали с чрезмерной активностью иммунитета
После вскрытия троих пациентов, скончавшихся от коронавируса, выяснилось, что их иммунные клетки обладают аномальной активностью.
Evo-rus.com 04:45
Армия и оружие
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
ФАН 18 апреля в 22:46